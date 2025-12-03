Η χώρα εισέρχεται σε τροχιά τετραήμερης κακοκαιρίας, η οποία, σύμφωνα με τις προγνώσεις, αναμένεται να είναι η ισχυρότερη που έχει εκδηλωθεί μέχρι στιγμής. Ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό σχηματίστηκε στον Κόλπο της Σύρτης και, αντλώντας σημαντική ενέργεια από τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας στη Βόρεια Αφρική, κινείται προς την Ελλάδα.

Όπως αναφέρει η μετεωρολόγος Όλγα Παπαβγούλη, το σύστημα κακοκαιρίας θα συνδυαστεί με πρόσθετη ατμοσφαιρική διαταραχή από την Ιταλία, δημιουργώντας συνθήκες για ακραία φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Οι πιο επικίνδυνες ημέρες και περιοχές

Οι πιο επικίνδυνες ημέρες για την εκδήλωση ακραίων φαινομένων είναι η Πέμπτη και, κυρίως, η Παρασκευή, όπου αναμένεται η κορύφωση της κακοκαιρίας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Αττική, όπου τα φαινόμενα θα ενισχυθούν απόψε το βράδυ έως το πρωί της Πέμπτης. Το πιο κρίσιμο παράθυρο για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κίνδυνο πλημμυρών είναι: Πέμπτη βράδυ με ξημερώματα Παρασκευής έως περίπου το μεσημέρι της Παρασκευής.

Αναμένονται ισχυρές καταιγίδες με χαλάζι και υετικοί όγκοι που ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 80 τόνους ανά στρέμμα, ιδιαίτερα στη Δυτική, Βορειοανατολική και Ανατολική Αττική. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα τοπικών πλημμυρών και υδροστρόβιλων στα θαλάσσια τμήματα.

Αναλυτικά η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

Σε τροχιά της πιο επικίνδυνης κακοκαιρίας μέχρι τώρα. Ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές της χώρας συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής!

Ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης, αντλώντας σημαντική ενέργεια από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες της θαλάσσης επιφάνειας στη βόρεια Αφρική.

Το σύστημα αυτό μετακινείται βορειοανατολικά προς τη χώρα μας και θα συνδυαστεί με πρόσθετη διαταραχή από την Ιταλία, με αποτέλεσμα:

• Εκτεταμένη σύγκλιση υγρασίας,

• Προσωρινή αλλά ισχυρή ενίσχυση των νοτιάδων,

• Έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια με πολύ υψηλές τιμές CAPE,

• Ισχυρές καταιγίδες μεγάλης διάρκειας.

Την Παρασκευή το σύστημα θα κινηθεί προς το Αιγαίο, όπου θα εμβαθύνει σημαντικά και θα παραμείνει εκεί έως και το Σάββατοκυριακο. Σταδιακή υποχώρηση προβλέπεται την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα, καθώς το χαμηλό θα μετατοπίζεται προς την Κύπρο.

Το αποτέλεσμα θα είναι ένα πολύήμερο επεισόδιο ισχυρής κακοκαιρίας, το πιο σημαντικό μέχρι στιγμής, με κατά τόπους πολύ ισχυρές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ισχυρές καταιγίδες και συνθήκες που ευνοούν χαλαζοπτώσεις μεγάλου μεγέθους.

Οι πιο επικίνδυνες ημέρες

• Πέμπτη

• Παρασκευή (η πιο επικίνδυνη ημέρα, όπου η κακοκαιρία κορυφώνεται)

Περιοχές με τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα (ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ)

1. Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα

Ήδη κορεσμένα εδάφη – αναμένονται νέες ισχυρές καταιγίδες και μεγάλοι όγκοι νερού.

2. Κεντρική Μακεδονία – Πιερία αλλά και τμήματα της Ημαθίας και της Χαλκιδικής.

Σημαντική σύγκλιση προς τον Θερμαϊκό.

Οι περιοχές που χρειάζονται αυξημένη προσοχή

Πολύ ισχυρές, επίμονες καταιγίδες και εξαιρετικά μεγάλοι υετικοί όγκοι (τοπικά πάνω από 250 τόνους νερού ανά στρέμμα).

3. Ανατολική Θεσσαλία και Σποράδες.

Κυρίως Λάρισα – παράκτια τμήματα – Πήλιο.

Έντονη σύγκλιση ανέμων – μεγάλος όγκος νερού, επιμονή καταιγίδων, αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών

4. Ανατολική Στερεά & Εύβοια (Αττικοβοιωτία)

5. Νότια & Ανατολική Πελοπόννησος (κυρίως ΒΑ)

6. Κυκλάδες

7. Δυτική & Νότια Κρήτη

8. Ανατολικό -βορειοανατολικό Αιγαίο( κυρίως Σάμο, Χίο, Ικαρία) & Δωδεκάνησα

Σύγκλιση ανέμων – κρίσιμες περιοχές

• Ανατολική Θεσσαλία

• Πιερία – Θερμαϊκός

• Δωδεκάνησα

Μεγάλες συγκλίσεις → συνεχείς ανατροφοδοτήσεις → διαδοχικές καταιγίδες μεγάλης διάρκειας.

Άνεμοι

Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν σημαντικά στα πελάγη:

7 μποφόρ, τοπικά 8–9 προς τα Δωδεκάνησα.

Καθώς το σύστημα περνά προς το Αιγαίο, στρέφονται σε βόρειους–βορειοδυτικούς.

Στα ανώτερα επίπεδα προβλέπεται ισχυρό ΝΑ ρεύμα, ενισχύοντας τις συγκλίσεις στην ανατολική ηπειρωτική χώρα.

Θερμοκρασία

Κοντά στα κανονικά για την εποχή.

Χιονοπτώσεις

Στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα πυκνά λόγω έντονων ανοδικών κινήσεων.

Ηλεκτρική δραστηριότητα – Χαλάζι – Ριπαίοι άνεμοι

Οι καταιγίδες θα συνοδεύονται από:

• Πολύ μεγάλο χαλάζι,

• Πολύ ισχυρούς, ριπαίους ανέμους,

• Έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα,

• Υψηλές ραγδαιότητες.

Υπάρχει πιθανότητα τοπικών υδροστρόβιλων στα θαλάσσια τμήματα.

Τετραήμερη κακοκαιρία – Αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών

Αναμένονται πλημμυρικά επεισόδια, ιδιαίτερα στις προαναφερθείσες περιοχές καθώς και κατολισθήσεις.

Αττική – Το κρίσιμο διάστημα

Από σήμερα το βράδυ → ενίσχυση φαινομένων έως το πρωί της Πέμπτης.

Κατά διαστήματα μέσα στην Πέμπτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες.

Το πιο κρίσιμο παράθυρο για ισχυρά φαινόμενα και πλημμύρες στην Αττική:

Πέμπτη βράδυ → ξημερώματα Παρασκευής → έως περίπου το μεσημέρι της Παρασκευής.

Αναμένονται:

• Ισχυρές καταιγίδες με χαλάζι

• Ιδιαίτερα στη Δυτική, Βορειοανατολική και Ανατολική Αττική

• Υετικοί όγκοι που ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 80 τόνους ανά στρέμμα

• Πιθανότητα τοπικών πλημμυρών.

Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή!!