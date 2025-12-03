Στη θετική τροχιά που καταγράφει η ελληνική οικονομία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας με τον Πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη, στο πλαίσιο του 36ου Greek Economic Summit λέγοντας:

«Από το 2019 προτάξαμε την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική συνέπεια και βλέποντας τα αποτελέσματα αυτής της πορείας έχουμε κάθε λόγο ως χώρα να είμαστε ικανοποιημένοι» και προσθέτοντας:

«Η Ελλάδα πετυχαίνει ρυθμούς ανάπτυξης ούσα δημοσιονομικά υπεύθυνη και επιτυγχάνοντας σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα που μας επιτρέπουν να μειώσουμε το χρέος».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι όσο οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν, τόσο θα υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για να μπορεί η κυβέρνηση να προβαίνει σε σημαντικές μειώσεις φόρων όπως αυτές που θα υλοποιηθούν από τις αρχές του χρόνου.

Αναφέρθηκε στον κεντρικό στόχο της κυβέρνησης που είναι η αύξηση των μισθών και η δίκαιη κατανομή του μερίσματος της ανάπτυξης και ξεκαθάρισε: «Η μάχη με το βαθύ κράτος, με βαθιά ριζωμένες πελατειακές λογικές είναι διαρκής» δεσμευόμενος ότι «θα κερδηθεί αυτός ο πόλεμος, άσχετα εάν θα χαθούν κάποιες μάχες».

Σκληρή κριτική για Αλέξη Τσίπρα

Δεν θέλω να μιλήσω πολύ για τον κύριο Τσίπρα είπα μία κουβέντα την οποία θέλω να επαναλάβω εσείς θα ξαναμπαίνατε και πάλι σε ένα καράβι που ο καπετάνιος το έριξε ήδη μία φορά στα βράχια;

Διαβάζοντας κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο θα έλεγα ότι ο καπετάνιος δεν το έριξε απλά στα βράχια, πήδηξε πρώτος από το πλοίο πήρε όλα τα σωσίβια και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα.

Για την πολιτική σταθερότητα

«Η πολιτική σταθερότητα που έχουμε εξασφαλίσει και έχω θεσμικά υπηρετήσει εξαντλώντας τα όρια των τετραετιών έχει μία ξεχωριστή και ιδιαίτερη σημασία.

Και είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η Ελλάδα σήμερα είναι ελκυστικό σε επενδυτικός προορισμός.

Μακρά προεκλογική περίοδος δεν πρόκειται να υπάρξει είναι αυτή που ορίζεται από το Σύνταγμα και τα διλήμματα θα είναι πολύ καθαρά να συνεχίσουμε μία πορεία στο μέλλον να μιλάμε για την Ελλάδα του 2030 κι αν υπάρχει εναλλακτική πολιτική πρόταση σταθερότητας και ευημερίας της χώρας».

Με στόχο την αυτοδυναμία

Βεβαίως και θεωρώ τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις πολύ πιο αποτελεσματικές και γρήγορες από τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Και για αυτό επιδιώκουμε να είμαστε αυτοδύναμοι στις επόμενες εκλογές.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν και το έχω πει ίσως η πιο δύσκολη και σύνθετη μεταρρύθμιση που καλούμαστε να κάνουμε. Έπρεπε να φτάσει ο κόμπος στο χτένι να πάρουμε μία τολμηρή απόφαση και να τον καταργήσουμε και να τον ενσωματώσουμε στην ΑΑΔΕ. Και αυτή η μεταρρύθμιση έχει ένα βραχυπρόθεσμο κόστος το οποίο το αντιλαμβάνομαι» σημείωσε.

Νέο μήνυμα στους αγρότες

«Ζητώ από τους αγρότες μας να δείξουν μία κατανόηση. Τελικά τα χρήματα που θα πάρουν οι πολύ έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα είναι περισσότερα γιατί πολύ απλά κάποιοι δεν θα πάρουν λεφτά που δεν δικαιούνται.

Τα χρήματα αυτά θα ανακατανεμηθούν στους έντιμους. Κάθε μεταρρύθμιση έχει ένα βραχυπρόθεσμο κόστος και ένα μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο όφελος»