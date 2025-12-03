«Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε διάλογο με τους αγρότες», είπε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Τετάρτης, στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, που συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Κατανοώ τη δυσαρέσκεια αγροτών που είδαν καθυστερήσεις στις πληρωμές, ωστόσο σε σχέση με το 2024 θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω», είπε ο πρωθυπουργός και εξήγησε πως από το 3,1 δισ. το 2024 θα αυξηθούν στα 3,7 δισ. οι συνολικές πληρωμές.

«Διαχωρίζω απόλυτα εκείνους που δεν έχουν πληρωθεί λόγω διασταυρωτικών ελέγχων από εκείνους που δεν δικαιούνται την επιδότηση. Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συντεταγμένο διάλογο. Ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν την προσπάθειά τους και άλλες φορές έχουμε ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει πάντα ανοιχτή την πόρτα του για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Εξάλλου, θέλω να θυμίσω ότι πολλές φορές αυτή η κυβέρνηση έχει σκύψει και έχει ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών. Θυμάμαι σε κινητοποιήσεις στο παρελθόν, όταν τα βασικά αιτήματα τα οποία είχαν τεθεί ήταν η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, αίτημα το οποίο όχι απλά ικανοποιήθηκε, αλλά αυξήσαμε και τα σχετικά όρια, οι μειώσεις του ΦΠΑ, η μείωση του κόστους του ρεύματος για τους αγρότες, όπου με τον Αντιπρόεδρο θα συζητήσουμε και τρόπους περαιτέρω ενδεχομένως παράτασης της χαμηλής τιμής του ρεύματος. Αν αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό, είναι κάτι το οποίο θα το διερευνήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε πάντα ανοιχτοί για συντεταγμένο διάλογο. Αλλά νομίζω ότι και οι αγρότες μας αντιλαμβάνονται πως ακραίες ενέργειες, παρατεταμένα κλεισίματα εθνικών οδών, κλεισίματα τελωνείων, κλεισίματα αεροδρομίων, είναι ενέργειες που δεν βοηθούν την προσπάθειά τους. Προξενούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες, πολύ περισσότερο όταν η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι ο Δεκέμβριος θα είναι ένας μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του εισοδήματός τους, με καταβολή σημαντικών ποσών.

Κλείνω αυτή την αναφορά μου, πριν περάσουμε στην ημερήσια διάταξη της σημερινής μας συνεδρίασης, επαναλαμβάνοντας ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα αλλά και η μετατροπή του πρωτογενούς τομέα σε μια πραγματικά αναπτυξιακή “μηχανή” για την πατρίδα μας -και αυτό απαιτεί συστηματική και επίμονη προσπάθεια- είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Διορθώνουμε -μπορεί κανείς να πει με καθυστέρηση, θα το αναγνωρίσω- στρεβλώσεις του παρελθόντος. Είναι, όμως, βέβαιο ότι ο πρωτογενής μας τομέας δεν θα μπορούσε να προχωρήσει στο μέλλον χωρίς αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση η οποία γίνεται σήμερα, από την οποία -τονίζω και πάλι- οι έντιμοι, οι συνεπείς παραγωγοί μας, οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας τελικά θα βγουν ωφελημένοι, όταν περάσει αυτή η δύσκολη μεταβατική περίοδος. Εργαζόμαστε ώστε αυτή να διαρκέσει όσο το δυνατόν λιγότερο», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Σήμερα, αναμένεται να παρουσιαστεί ο οδικός χάρτης, με έργα που υλοποιούνται σε όλη τη χώρα και σειρά πρωτοβουλιών για τη σύγκλιση και την άρση των ανισοτήτων στις περιφέρειες.