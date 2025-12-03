Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κοσμοσυρροή στο Παλλάς» για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: Ουρά με εκατοντάδες άτομα έξω από το θέατρο – Ποιοι δίνουν το «παρών»
Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει στο θέατρο «Παλλάς», το βιβλίο του «Ιθάκη», με την προσέλευση του κόσμου να είναι ιδιαίτερα αυξημένη, πριν ακόμη ξεκινήσει η παρουσίαση.
Ευάγγελος Αποστολάκης
Γιάννης Δραγασάκης
Διονύσης Τεμπονέρας
Λούκα Κατσέλη
Σία Αναγνωστοπούλου
Ρένα Δούρου
Γιώργος Βαρεμένος
Σωκράτης Φάμελλος
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1 στο «Παλλάς» βρίσκονται περίπου 1.500 άτομα, ενώ έξω από το θέατρο υπάρχει τεράστια ουρά με 300-400 άτομα που δεν μπήκαν, καθώς έκλεισαν οι πόρτες, ενώ αναμένεται να αυξηθεί, καθώς η προσέλευση συνεχίζεται.
Γιώργος Λιάνης
Διονύσης Καλ�αματιανός
Γιώργος Καραμέρος
Νίκος Παππάς
Αλέξης Χαρίτσης
Χρήστος Σπίρτζης
Κατερίνα Νοτοπούλου
Όλγα Γεροβασίλη
Νάσος Ηλιόπουλος
Κώστας Ζαχαριάδης
Κώστας Ζουράρις
Παναγιώτης Κουρουμπλής
Θεανώ Φωτίου και Έφη Αχτσιόγλου
Πλήθος κόσμου, στελέχη και φίλοι του χώρου σπεύδουν στο θέατρο Παλλάς, στην οδό Βουκουρεστίου, για την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.
Κατά την είσοδό τους στέλνουν μηνύματα για την επόμενη μέρα, κάνοντας λόγο για επιτάχυνση των εξελίξεων και ανασύνταξη των δυνάμεων της αντιπολίτευσης.
«Το σχέδιο μπαίνει στις ράγες»
Ο Γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Λαμπρινίδης, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «πολύ θετική», επισημαίνοντας τη μαζική παρουσία νέων ανθρώπων, φοιτητών και μαθητών, δίπλα στις παλαιότερες γενιές.
«Δημιουργούν έναν τόπο συνάντησης και στηρίζουν το εγχειρήμα του συντρόφου Αλέξη Τσίπρα προς την Ιθάκη» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε με νόημα: «Το σχέδιο μπαίνει στις ράγες και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα επιταχυνθούν οι εξελίξεις».
«Επανέναρξη της αντιπολίτευσης»
Από την πλευρά του, ο Θύμιος Γεωργόπουλος έδωσε έντονο πολιτικό στίγμα, μιλώντας για «επανέναρξη όλης της αντιπολίτευσης». Όπως τόνισε, μετά από μια περίοδο περιθωριοποίησης, «επανασυντίθενται δίπλα του προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτή την επέλαση».
Ο ίδιος υπογράμμισε τον νέο ρόλο που αναλαμβάνει ο πρώην Πρωθυπουργός: «Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινά την κινηματική του πορεία κάτω από τη βάση, όπως ο ίδιος δήλωσε, και όχι μέσα από την ασφάλεια της βουλευτικής έδρας και του θέσφατου που δίδει η θέση του πρώην πρωθυπουργού».
Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα συστράτευσης: «Θεωρώ ότι είναι χρέος κάθε προοδευτικού, κάθε αριστερού και κάθε δημοκράτη να δώσει ένα τέλος, να σηκωθεί από τον καναπέ του και σήμερα να πυκνώσει τις γραμμές του Αλέξη Τσίπρα».
Μαρίνα Κοντοτόλη, Γιάννης Ραγκούσης
Γιάννης Μπαλάφας
Χρήστος Γιαννούλης
Αθηνά Λινού
Στέφανος Τζουμάκας
Γιάννης Μαντζουράνης
Κώστας Γαβρόγλου
Μεγάλη είναι η ουρά που έχουν σχηματίσει δεκάδες πολίτες έξω από το θέατρο «Παλλάς», όπου στις 19:00 θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.
Οι προσελεύσεις άρχισαν περίπου στις 17.00 το απόγευμα, ενώ αντίτυπα του βιβλίου διατίθενται στο χώρο.
Πρώην «σύντροφοι» του Αλέξη Τσίπρα δίνουν το «παρών» στην παρουσίαση, ενώ έχουν κρατηθεί τιμητικές θέσεις για όσους έχουν φύγει από τη ζωή, όπως εκείνη για τον Αλέκο Φλαμπουράρη που ξεχωρίζει.
Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα έκανε την εμφάνισή του στα βιβλιοπωλεία στις 24 Νοεμβρίου και μέσα σε λίγες ημέρες κατάφερε να γίνει αντικείμενο έντονης συζήτησης
Σήμερα, ο πρώην πρωθυπουργός παρουσιάζει επίσημα το βιβλίο του, που μπήκε στα ράφια των βιβλιοπωλείων στις 24 Νοεμβρίου και μέσα σε λίγες ημέρες κατάφερε να γίνει αντικείμενο έντονης συζήτησης.
Απόψε, με την τοποθέτησή του, ο Τσίπρας αναμένεται να τοποθετηθεί συνολικά: να σχολιάσει την κριτική που δέχθηκε, να δώσει απαντήσεις σε όσα του καταλογίζονται, και κυρίως να αποτυπώσει ξεκάθαρα το πολιτικό του στίγμα.