Ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στους διαιτητές μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του ΟΦΗ (2-0) για το κύπελλο Ελλάδας, εστιάζοντας στον Γερμανό Ρόμπερτ Σρέντερ που σφύριξε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο πριν λίγες μέρες.

Ο προπονητής της Ένωσης δεν είχε κανένα παράπονο από τον διαιτητή Ευαγγέλου που ήταν στο ματς με τον ΟΦΗ, είχε όμως από τον Γερμανό που σφύριξε στο ντέρμπι με τους «πράσινους».

«Θέλω να πω κάτι για τους Έλληνες διαιτητές. Σήμερα το επίπεδο ήταν υψηλό. Στο ματς με τον Παναθηναϊκό δεν σχολίασα, προτεραιότητα ήταν να πέσουν τα… φώτα στους παίκτες, αλλά θα πω κάτι τώρα. Μπορεί να είμαι ξένος, αλλά ήταν ανεπίτρεπτο για το ελληνικό ποδόσφαιρο να σφυρίζει ένας διαιτητής από τη δεύτερη και τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Είναι ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο», είπε αρχικά ο Νίκολιτς και συνέχισε.

«Πρέπει να είμαστε περήφανοι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και στα Εμιράτα που ήμουν, καλούσαν υψηλού επιπέδου διαιτητές από το εξωτερικό, που έχουν παίξει σε Champions League και Μουντιάλ. όχι όμως διαιτητές από την τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Τι μήνυμα περνάς έτσι στους Έλληνες διαιτητές;».