Τέλος δεν έχει το θρίλερ με το μακελειό που σημειώθηκε στα Βορίζια και έχει μετατρέψει σε φρούριο το χωριό της Κρήτης. Την ώρα που εκατοντάδες παραμένουν οι αστυνομικοί που βρίσκονται επί ποδός, η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται σε δύο άξονες.

Οι Αρχές έχουν βάλει το «μικροσκόπιο» τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η επίθεση, ενώ παράλληλα ψάχνουν πού βρίσκονται τα όπλα της συμπλοκής και ποιος έδωσε την εντολή για τη βόμβα που πυροδότησε το ραντεβού θανάτου ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

«Ο δολοφονηθείς έχει ένα ποινικό μητρώο τεράστιο, με απόπειρες ανθρωποκτονίας, δεν θέλω να αναφέρομαι τώρα, γιατί είναι νεκρός πια, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι όλοι αυτοί», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. «Πρόκειται για οικογένειες που, αν και με βεβαρυμμένο ποινικό μητρώο, μέλη τους εκπροσωπούσαν το κοινωνικό σύνολο, εκλεγμένοι στον δήμο», δήλωσε.

Τους επτά έφτασαν οι προφυλακιστέοι για το μακελειό

Συνολικά ανέρχονται σε επτά πλέον οι προφυλακιστέοι – πέντε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και δύο από την οικογένεια Καργάκη.

«Θα πρέπει οπωσδήποτε για να διασαφηνιστεί κάθε λεπτομέρεια να παραδοθούν και από τις δύο πλευρές τα όπλα», επισημαίνει και ο συνήγορος δύο εκ των κατηγορουμένων.

Ποια είναι η επικρατέστερη εκδοχή για τον θάνατο του 39χρονου

Η επικρατέστερη εκδοχή είναι ο 39χρονος να δέχθηκε τα φονικά πυρά από τρία διαφορετικά όπλα, μεταξύ αυτών Καλάσνικοφ, ενώ το αυτοκίνητό του φέρεται να χτυπήθηκε και από καραμπίνα.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, τα όπλα εικάζεται ότι κρύφτηκαν είτε σε δύσβατα τμήματα του Ψηλορείτη είτε κατά μήκος της διαδρομής προς το νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες της οικογένειας της 56χρονης, μητέρας ενός εκ των εμπλεκομένων.

Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε στο σπίτι της οικογένειας της 56χρονης Ε.Φ. την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, μία μόλις ημέρα πριν από το μακελειό.

Στις 30 Ιουνίου, αστυνομικές δυνάμεις είχαν επιχειρήσει να πραγματοποιήσουν έρευνα σε ορεινή περιοχή του Ψηλορείτη, για τον εντοπισμό κλεμμένων ζώων που, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν πάρει μέλη της οικογένειας Καργάκη. Η δικογραφία που στη συνέχεια σχηματίστηκε σε βάρος των εμπλεκομένων φαίνεται πως όξυνε περαιτέρω την αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Το βιντεοληπτικό υλικό που ενδέχεται να οδηγήσει στον βαρύ οπλισμό των δραστών

Οι δύο εμπλεκόμενοι από την άλλη οικογένεια, ο 43χρονος και ο 48χρονος που κρίθηκαν προφυλακιστέοι πριν από λίγες ώρες, φαίνονται σε βίντεο να πυροβολούν από ύψωμα του χωριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βίντεο δείχνει τον 43χρονο και τον 48χρονο συνεργό του να επιβαίνουν σε άλλο αγροτικό όχημα, με το οποίο παραλαμβάνουν τον 39χρονο συγγενή τους για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι στο συγκεκριμένο όχημα ενδέχεται να βρισκόταν μέρος του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο αιματηρό περιστατικό.