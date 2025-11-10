Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 43χρονος και ο 48χρονος, μέλη της οικογένειας Καργάκη, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, το Σάββατο 1η Νοεμβρίου στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο Κρήτης.

Πρόκειται για δύο άνδρες, μέλη της οικογένειας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του, οι οποίοι, σύμφωνα με την αστυνομία, ταυτοποιούνται με τα πρόσωπα, οι κινήσεις των οποίων καταγράφηκαν σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τη στιγμή των πυροβολισμών το πρωί του Σαββάτου 1η Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, ο 43χρονος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, ενώ ο 48χρονος συγγενής του απολογήθηκε καταθέτοντας υπόμνημα, δίχως να αποδέχεται τις πράξεις που του αποδίδονται.

Οι δυο τους πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Δευτέρας (10/11) προκειμένου να απολογηθούν.

Αν και αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι οι απολογίες θα γίνουν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για λόγους ασφαλείας, ωστόσο στη συνέχεια αποφασίστηκε η μεταφορά τους -και μάλιστα από την πίσω είσοδο- στα Δικαστήρια Ηρακλείου, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Χθες προφυλακιστέα κρίθηκαν τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια. Οι τρεις επρόκειτο να δώσουν τις απολογίες τους σήμερα Δευτέρα (10/11), όπως και τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη. Ωστόσο, η διαδικασία επισπεύσθηκε αιφνιδιαστικά για λόγους ασφαλείας και χθες Κυριακή το πρωί η ανακρίτρια μαζί με τον εισαγγελέα μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου τελικά πραγματοποιήθηκαν οι απολογίες των τριών αδελφών.

Πρόκειται για τον 27χρονο, στο σπίτι του οποίου είχε εκραγεί ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, τον 29χρονο, καθώς και τον μικρότερο της οικογένειας, τον 19χρονο, που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία. Τα τρία αυτά μέλη της οικογένειας αναζητούνταν για την εμπλοκή στο αιματηρό επεισόδιο και είχαν παρουσιαστεί αυτοβούλως στις Αρχές την περασμένη Τρίτη.

Οι απολογίες τους έλαβαν χώρα στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, παρουσία των συνηγόρων τους. Οι απολογίες των τριών αδελφών εξελίχθηκαν σε μαραθώνια διαδικασία. Σύμφωνα με τα όσα επιβεβαίωσε ο Γιώργος Στειακάκης, ένας εκ των συνηγόρων τους, τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη υποστήριξαν ότι οι πυροβολισμοί προήλθαν από τους δύο τραυματίες. Όπως ανέφερε, οι ίδιοι δεν έφεραν όπλα και την ώρα του επεισοδίου δεν βρίσκονταν στο σημείο όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, αλλά στο κάτω μέρος της σκάλας που οδηγεί στα σπίτια τους.

Να σημειωθεί επίσης πως στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας και αποφυγής νέων εντάσεων, τα τρία αδέλφια αναμένεται να μεταφερθούν εκτός Κρήτης.

Άφαντα ακόμη τα όπλα στα Βορίζια

Εντωμεταξύ, οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό, τα οποία δεν έχουν εντοπιστεί ως τώρα, ενώ αναμένεται η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για να πέσει «φως» στις κινήσεις των εμπλεκομένων μετά τη συμπλοκή.

Μαρτυρίες αναφέρουν πως γυναίκες και παιδιά έσπευσαν στο σημείο μετά το αιματηρό περιστατικό, για να εξαφανίσουν τους κάλυκες, ώστε να μην τους εντοπίσουν οι Αρχές.

Την ίδια ώρα, εκτός από τα όπλα, οι αστυνομικοί ψάχνουν τον άνθρωπο που έδωσε την εντολή για την ανατίναξη του σπιτιού που πυροδότησε την ένταση.