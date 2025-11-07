Υπό συνεχή αγωνία ζουν οι κάτοικοι του χωριού Βορίζια ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξεσπάσουν νέα αιματηρά επεισόδια ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Κάθε βήμα, κάθε κίνηση φαίνεται να παρακολουθείται από την αστυνομία που βρίσκεται στο χωριό, καθώς ο φόβος για νέες εκρήξεις μίσους και εκδίκησης παραμονεύει στη γωνία.

«Σε συγκεκριμένο σημείο πριν γίνουν οι δύο δολοφονίες ήρθε ένα μαύρο ΙΧ σταμάτησε και βγήκαν με τα καλάσνικοφ και έριχναν πυρά κατά των σπιτιών των Καργάκηδων. Το τελευταίο σπίτι είναι του ενός, του 43χρονου. Από τη μέσα πλευρά είναι του Γιώργου Καργάκη που συνελήφθη, ήταν και πρόεδρος των κτηνοτρόφων. Πέντε λεπτά πριν τον συλλάβουν ήμουν σπίτι του. Τον συνέλαβαν γιατί φαίνεται από το βίντεο ότι είναι αυτός ο οποίος κάθεται πίσω από τον άλλον που πυροβολεί με το καλάσνικοφ στο σπίτι που έγινε η ανατίναξη», ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο Mega.

«Είπαμε ότι το βράδυ, μετά τη βομβιστική επίθεση στο σπίτι ανέβηκαν δύο άτομα και πυροβόλησαν κατά των Καργάκηδων. Έρχεται η αστυνομία από τη ΔΕΕ (Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών) το επόμενο πρωί και βγάζουν τον μόλυβδο από τις σφαίρες για να ταυτοποιηθούν τα όπλα. Εκείνη την ώρα που βρίσκονται εκεί οι αστυνομικοί, έπεσαν οι πυροβολισμοί από το μαύρο ΙΧ. Και τους φωνάζουν κάποιοι αστυνομικοί «πέστε κάτω», συνέχισε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν τα δύο σόγια, σε κάθε προσπάθεια να καλέσουν την αστυνομία για προστασία ή παρέμβαση, οι αρχές τους απαντούσαν ότι δεν διαθέτουν δύναμη για να στείλουν περιπολικό ή να επέμβουν.

Απόστολος Λύτρας: «Έστησαν ενέδρα θανάτου στον 39χρονο δολοφονηθέντα»

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας ο οποίος συμμετέχει στην υπεράσπιση του ενός εκ των κατηγορουμένων της οικογένειας Καργάκη, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Εκπροσωπώ την οικογένεια του δολοφονημένου μαζί με την κ. Μπέρκη και θα παρασταθούμε για να υποστηρίξουμε την κατηγορία. Για τους ανθρώπους που φαίνονται στο βίντεο, δεν έχω κάποια σχέση. Αυτό που είπα είναι ότι δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει από ένα βίντεο και μόνο. Δεν έχω αναλάβει τους ανθρώπους του βίντεο αλλά την οικογένεια του νεκρού», ξεκαθάρισε.

«Από αυτά που ανέφερε ο κ. Καλλιακμάνης, αυτό περίπου έχει συμβεί από τις μαρτυρίες σε ό,τι αφορά στον δολοφονημένο. Πέρασε από το σημείο ο άνθρωπος και του είχαν στήσει ενέδρα θανάτου, και τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ. Πήγε ο άνθρωπος στο σπίτι του και άρχισε να δέχεται πυροβολισμούς. Από αυτό που έχω πληροφορηθεί αλλά δεν ξέρω αν αληθεύει γιατί δεν έχω δικογραφία στα χέρια μου, ο δολοφονημένος έχει δεχθεί και σφαίρες διαφορετικού διαμετρήματος, δηλαδή πυροβολήθηκε από διαφορετικά όπλα», τόνισε.

«Εμείς θα υποστηρίξουμε την κατηγορία για τη δολοφονία που έγινε. Ήταν εν ψυχρώ δολοφονία και ήταν ένα καρτέρι θανάτου. Ο δολοφονημένος έχει δεχθεί σφαίρες από πολλά άτομα. Τον “γάζωσαν”», συνέχισε.