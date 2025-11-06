Μια νέα μαρτυρία από τα Βορίζια έρχεται να ρίξει φως στο παρελθόν ανθρώπων που εμπλέκονται στη βεντέτα του χωριού.

Άνδρας που ισχυρίζεται πως έπεσε θύμα επίθεσης από τον Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός στα Βορίζια, και τον γαμπρό του, που συνελήφθη χθες, μίλησε στο «Live News» για το βίαιο περιστατικό που τον είχε στείλει στο νοσοκομείο πριν από 15 χρόνια.

Όπως περιγράφει, όλα ξεκίνησαν για μια ασήμαντη αφορμή, όταν οι Καργάκηδες επιτέθηκαν στον αδελφό του. Ο ίδιος μπήκε στη μέση για να τους χωρίσει, όμως βρέθηκε αιμόφυρτος.

«Είχαμε πάει σε ξένο σπίτι και ήρθαν εκεί. Μου επιτέθηκε ο σκοτωμένος με μια κατσούνα και μου έσπασε το κρανίο. Έξι ώρες στο χειρουργείο, μου έβγαλαν αιμάτωμα. Με πήγαν στις Μοίρες, είπαν πως έπεσα από σκάλα, κι από εκεί στο ΠΑΓΝΗ. Γλίτωσα για μισή ώρα να είμαι πεθαμένος», αφηγείται.

Επίσης, αναφέρει πως νοσηλεύτηκε για δέκα ημέρες. «Δεν μπήκα στην εντατική, αλλά με είχαν σε ξεχωριστό δωμάτιο για να μην κολλήσω μικρόβιο», λέει.

Η υπόθεση, όπως σημειώνει, «έκλεισε» τότε με τη μεσολάβηση των «μεσιτών» και έναν σασμό. «Μπήκαν στη μέση μεσίτες και έγινε σασμός. Αναγκάστηκα να φύγω από το χωριό. Μετά μιλούσαμε κανονικά με όλους, και με τον Φανούρη και με τον Καργάκη. Πέρσι βάφτισα το κοπελάκι μου, τους κάλεσα και ήρθαν. Δεν είχαμε θέματα.»

Σήμερα δηλώνει πως δεν έχει καμία σχέση με όσα διαδραματίζονται στα Βορίζια. «Δεν ξέρω τι έκαναν αυτοί. Εγώ είμαι μόνος μου, κοιτάω τη δουλειά μου, τη γυναίκα μου, το παιδί μου. Από τότε που παντρεύτηκα, έφυγα. Πάω, βλέπω τη μάνα μου και τα αδέλφια μου και φεύγω. Οι μεσίτες τότε ανακατεύτηκαν μόνοι τους, έτσι γίνεται εδώ. Εγώ ήμουν ο χτυπημένος, πήγα, έκλεισα και τελείωσε. Δεν ξανασχολήθηκα, ούτε αυτοί μαζί μου.»