Συνεχίζονται οι συλλήψεις για το μακελειό στα Βορίζια, με την αστυνομία να προχωρά σε προσαγωγή του ξαδέρφου του 43χρονου γαμπρού του Καργάκη.

Πιο αναλυτικά, η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη μετά από εντολή του εισαγγελέα. Ο άνδρας που συνελήφθη εμφανίζεται σε βίντεο που βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας και δείχνει τον γαμπρό του Καργάκη να πυροβολεί, ενώ στη συνέχεια εξαφανίζεται μαζί με ένα άλλο άτομο.

Αυτό το άτομο είναι ο γαμπρός του, σύμφωνα με το Live News και συνελήφθη όχι γιατί πυροβολούσε, αλλά επειδή ανεβαίνοντας πάνω σε ένα περβάζι, κατόπτευε την περιοχή, ώστε να ανοίξει πυρ ο 43χρονος.

Σύμφωνα με την εκπομπή του Mega είναι γνωστός με το ψευδώνυμο «ποντικός», ενώ με τη σύλληψή του κλείνει ένας σημαντικός κύκλος σε σχέση με την ανταλλαγή πυρών.

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 43χρονος

Νωρίτερα έγινε γνωστό πως ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για τον θάνατο της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, σε βάρος του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος αμέσως μετά κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας.

Επίσης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και σε βάρος του εκδόθηκε σχετικό ένταλμα σύλληψης.

Ο 43χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Creta24.

Πάνοπλοι αστυνομικοί είχαν «ζώσει» από το πρωί το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου μεταφέρθηκε ο 43χρονος, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο.