Εκτός εαυτού βγήκε η μητέρα του Φανούρη Καργάκη από τα Βορίζια της Κρήτης με τις δηλώσεις που έκαναν μέλη από την οικογένεια της 56χρονος που επίσης έπεσε νεκρή στο μακελειό.

Η γυναίκα μιλώντας στην τηλεόραση απάντησε ότι δεν μπορεί να υπάρξει σασμός στις δύο οικογένειες που από παλιά είχαν βεντέτα, γιατί η άλλη πλευρά δεν το θέλει».

«Παναγία μου, παναγία μου, σασμό; Άκου σασμό και πέρυσι τους δόθηκε η ευκαιρία, γιατί δεν την αρπάξανε;», είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Εμένα το σπίτι μου δεν έχει καμία δουλειά. Σκοτώσανε τον γιο μου άδικα, ξέρει ο κόσμος, εμείς δεν φταίμε πουθενά. Η αλήθεια θα βγει και η Δικαιοσύνη θα μας δικαιώσει και θα δικαιωθεί και ο γιος μου εκεί που είναι», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Επίσης, τόνισε ότι δεν θα αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση, γιατί θα μιλήσει «εκεί που πρέπει».

«Ότι έχω να πω, θα το πω εκεί που πρέπει. Όλα είναι ψέματα. Να κάνετε υπομονή και σιγά, σιγά θα δείτε. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, εκεί θα πω. Η αλήθεια θα βγει, εμείς δεν φταίμε πουθενά. Τον πόνο τον έχω μέσα μου», δήλωσε στην εκπομπή του Star.

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο γαμπρός του Φανούρη

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για τον θάνατο της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος αμέσως μετά κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας.

Επίσης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και σε βάρος του εκδόθηκε σχετικό ένταλμα σύλληψης.

Ο 43χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα. Πάνοπλοι αστυνομικοί είχαν «ζώσει» από το πρωί το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου μεταφέρθηκε ο 43χρονος, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο.