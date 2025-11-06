Συνελήφθη και ο δεύτερος άντρας που εμφανίζεται με τον 43χρονο γαμπρό του Καργάκη σε βίντεο.

Ο άνδρας φέρεται να είναι το πρόσωπο που εμφανίζεται να πυροβολεί στο βίντεο μαζί με τον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη, που έχασε τη ζωή του στο αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ξάδελφο του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έχει το ψευδώνυμο «ποντικός».

Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας φαίνεται ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί με καλάσνικοφ από ύψωμα κοντά στο σπίτι που μπήκε ο εκρηκτικός μηχανισμός, ενώ εμφανίζεται και δεύτερο άτομο, που φέρεται να είναι ο συλληφθείς.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος συνελήφθη χθες για οπλοκατοχή.

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Νωρίτερα έγινε γνωστό πως ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για τον θάνατο της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, σε βάρος του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος αμέσως μετά κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας.

Επίσης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και σε βάρος του εκδόθηκε σχετικό ένταλμα σύλληψης.

Ο 43χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Creta24.

Πάνοπλοι αστυνομικοί είχαν «ζώσει» από το πρωί το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου μεταφέρθηκε ο 43χρονος, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στα Βορίζια

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες αστυνομικοί βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στα Βορίζια και στα γύρω χωριά, προκειμένου να αποφευχθεί νέα αιματοχυσία.

Έχουν γίνει προσαγωγές και έρευνες σε σπίτια, με την παρουσία εισαγγελέα, ενώ οι αστυνομικοί αναμένεται να παραμείνουν στο σημείο για όσο χρειαστεί για να εξασφαλιστεί πως δεν θα υπάρξει συνέχεια της αιματηρής βεντέτας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει τουλάχιστον ακόμη ένα άτομο που συμμετείχε στην αιματηρή συμπλοκή αλλά δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα, ενώ φυσικά δεν έχουν βρεθεί και τα όπλα που χρησιμοποίησαν τα μέλη των δύο οικογενειών.