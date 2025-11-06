Ίσως και περισσότεροι από 300 αστυνομικοί (σε βάρδιες) βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες επί ποδός στα Βορίζια και στα γύρω χωριά, προκειμένου να αποφευχθεί νέα αιματοχυσία.

Στο πλαίσιο αυτό έγιναν τις πρώτες πρωινές ώρες τρεις προσαγωγές και κατ’ οίκον έρευνες, παρουσία εισαγγελέα, από αστυνομικούς της ΔΑΟΕ, των ΤΑΕ και της Ασφάλειας. Πρόκειται για μέλη οικογένειας που σχετίζονται με την οικογένεια του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, για υπόθεση όμως που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν έχει να κάνει με τη βεντέτα. Βέβαια, ο χρόνος που έγιναν αυτές οι προσαγωγές ίσως και να μην είναι τυχαίος, λένε ως γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις στα Βορίζια.

Νωρίτερα, στο χωριό Ζαρός που είναι το πιο κοντινό στα Βορίζια, έγιναν ακόμη τρεις προσαγωγές ατόμων, καθώς δεν προέκυψε να είχαν λόγο να βρίσκονται εκεί. Μάλιστα, στην κατοχή του ενός βρέθηκε και ένα μικρό καμινέτο. Λίγη ώρα αργότερα πάντως οι τρεις τελευταίοι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. σημειώνουν πώς για όσο διάστημα απαιτηθεί και μέχρι να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει συνέχεια της βεντέτας, στο σημείο θα μείνουν όσοι αστυνομικοί απαιτούνται.

Τέλος, σε επίπεδο έρευνας, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει τουλάχιστον ακόμη ένα άτομο που συμμετείχε στην αιματηρή συμπλοκή αλλά δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα, ενώ φυσικά δεν έχουν βρεθεί και τα όπλα που χρησιμοποίησαν τα μέλη των δύο οικογενειών.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ, τόνισε ότι η έρευνα των αστυνομικών στρέφεται στον εντοπισμό παράνομου οπλισμού ακόμα και σε νεκροταφεία, ενώ σημείωσε πως υπάρχουν ενδείξεις ότι συμμετείχαν κι άλλα άτομα στη συμπλοκή.

«Οι αστυνομικοί αναζητούν τόσο παράνομο οπλισμό που μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε όπως αυτόν που βρέθηκε χθες από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να βοηθήσει ώστε να προχωρήσει η έρευνα», τόνισε αρχικά η κ. Δημογλίδου.

«Όσο περνούν οι μέρες έρχονται στοιχεία στην αστυνομία, ταυτοποιούνται εμπλεκόμενοι. Για την αστυνομία δεν έχει τελειώσει εδώ. Υπάρχουν σίγουρα κι άλλοι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο στο συγκεκριμένο περιστατικό είτε με την απόκρυψη στοιχείων είτε να μεταφέρουν από την περιοχή τους δράστες ίσως της συμπλοκής, είτε γνωρίζουν πρόσωπα και περιστατικά που συνέβησαν εκείνη την ημέρα πριν και μετά από την αιματηρή αυτή συμπλοκή», συμπλήρωσε.

Όπως είπε, «το θετικό αυτής της υπόθεσης είναι ότι οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι συγγενείς των δύο πλευρών αναφέρουν τουλάχιστον στην αστυνομία ότι δεν θέλουν να δώσουν συνέχεια στο περιστατικό και θέλουν να σταματήσει εδώ. Βέβαια η παρουσία της αστυνομία είναι έντονη στο χωριό. Δεν θα έλεγα ότι φτάνουν εύκολα είτε από αυτόπτες μάρτυρες είτε από οποιονδήποτε άλλον πληροφορίες στην αστυνομία».

«Οι αστυνομικοί βρίσκονται στην περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή του χωριού. Έχουν πραγματοποιήσει έρευνες και σε αγροτικές περιοχές, σε εγκαταλελειμμένα οικόπεδα ακόμα και σε νεκροταφεία, αναζητώντας είτε παράνομο οπλισμό, είτε τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό καθώς μέχρι τώρα κάτι τέτοιο δεν έχει προκύψει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε υπάρχουν δεδομένα που μας οδηγούν ότι συμμετείχαν και άλλα άτομα στο περιστατικό. Δεν γνωρίζουμε βέβαια ποιος είναι ο ρόλος του καθενός», είπε ακόμα και σημείωσε ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί κάποιος άλλος εμπλεκόμενος.

Τόνισε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να συμμετείχε κάποιος, ο οποίος δεν ανήκει στις δύο πλευρές.

«Σύμφωνα με την κατάσταση που παρατηρούμε στο χωριό δεν είναι δυνατόν να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις και δεν μπορεί να προσδιοριστεί πότε θα συμβεί αυτό. Υπάρχει ο πόνος της απώλειας και από τις δύο πλευρές και δεν μπορεί να προβλεφθεί ποιες θα είναι οι αντιδράσεις των συγγενών. Οι δυνάμεις του νησιού έχουν ενισχυθεί από την πρώτη στιγμή και θα συνεχίσουν να ενισχύονται με αστυνομικούς τόσο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου εγκλήματος όσο και άλλων ειδικών μονάδων για να συμβάλλουν στην έρευνα και από τη στιγμή που εντοπίζεται παράνομος οπλισμός οι δράστες θα συλλαμβάνονται», κατέληξε.