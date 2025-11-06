Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για να συνθέσει πλήρως το παζλ της αιματηρής βεντέτας στα Βορίζια της Κρήτης, καθώς αναζητείται τουλάχιστον ένα άτομο.

Πρόκειται για τον άνδρα που εμφανίζεται στο βίντεο – ντοκουμέντο να βρίσκεται μαζί με το άτομο που πυροβολεί με Καλάσνικοφ και σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ. είναι ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος συνελήφθη για παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών.

Δείτε το βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή του μακελειού

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί συνεχίζουν να ψάχνουν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν το μοιραίο πρωινό του Σαββάτου. Κάνουν έρευνες ακόμη και σε νεκροταφεία, αν και δεν αποκλείεται αν όχι όλα κάποια απ’ αυτά να έχουν καταλήξει ακόμη και στον πάτο της θάλασσας.

Τα Βορίζια, πάντως, παραμένουν σε αστυνομικό κλοιό καθώς η ατμόσφαιρα είναι τεταμένη και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει νέο αιματοκύλισμα.

Οι σφαίρες που σκότωσαν τον Φανούρη Καργάκη

Φωτογραφίες ντοκουμέντο με τις σφαίρες που σκότωσαν τον Φανούρη Καργάκη φέρνει στο φως το ΕΡΤnews. Οι βολίδες προέρχονται από Καλάσνικοφ και ανασύρθηκαν από το άψυχο σώμα του 39χρονου στην νεκροτομή.

Οι δύο βολίδες προέρχονται από ένα ή δύο πολεμικά τυφέκια τύπου Καλασνικοφ, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από τους δράστες της φονικής συμπλοκής, μαζί με πιστόλια διαφόρων διαμετρημάτων και λειόκανων κυνηγετικών όπλων.

Οι βολίδες είναι διαμετρήματος 7,62Χ39 steel core.

Βρέθηκαν όπλα σε σπηλιά

Καλά κρυμμένος μέσα σε σπηλιά εντοπίστηκε οπλισμός. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ πρόκειται για αδήλωτα όπλα τα οποία βρέθηκαν επιμελώς τυλιγμένα. Το βοσκοτόπι πάνω στον Ψηλορείτη ανήκει στον γαμπρό του 39χρονου νεκρού. Είναι σε ερημική τοποθεσία, κοντά στα Βορίζια.