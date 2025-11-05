Βίντεο και μαρτυρίες που έχει στη διάθεσή της η Ελληνική Αστυνομία φέρονται να ενοχοποιούν τον 43χρονο συγγενή του 39χρονου άνδρα που έχασε τη ζωή του στην ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 43χρονος διακρίνεται να πυροβολεί με καλάσνικοφ την ώρα του αιματηρού περιστατικού.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στο επίμαχο υλικό φαίνεται ο άνδρας να ρίχνει πυρά από υπερυψωμένο σημείο, ενώ από την πρώτη στιγμή υπήρχαν μαρτυρίες που επιβεβαίωναν τη συμμετοχή του.

Ο 43χρονος συνελήφθη σήμερα από αστυνομικούς και κρατείται για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς σε σπηλιά μέσα σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του εντοπίστηκαν μία καραμπίνα και φυσίγγια.

Μετά την ταυτοποίησή του ως εμπλεκόμενου στο μακελειό, όπου δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και τέσσερα τραυματίστηκαν, αναμένεται αύριο να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για συμμετοχή στη συμπλοκή. Η σχετική δικογραφία, που έχει σχηματιστεί από την ΕΛ.ΑΣ., περιλαμβάνει το προανακριτικό υλικό και τα στοιχεία για τον ρόλο του στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι η ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία για την σύλληψη του 43χρονου, ανέφερε:

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Τη Δευτέρα οι απολογίες των τριών αδελφών για το μακελειό στα Βορίζια

Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, στις 11 το πρωί, έλαβαν τα τρία αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, που κατηγορούνται για συμμετοχή στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια.

Για λόγους ασφαλείας, ο Ανακριτής μετέβη στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται τα τρία αδέλφια μετά την παράδοσή τους στις αρχές, ώστε να αποφευχθούν εντάσεις κατά τη διαδικασία. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι απολογίες τους θα πραγματοποιηθούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

Νωρίτερα, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ο ανήλικος γιος ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται ότι παρείχε προσωρινό καταφύγιο – για μία νύχτα – σε έναν από τους τρεις κατηγορούμενους πριν εκείνοι παραδοθούν. Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος και ορίστηκε δικάσιμος για τις 25 Φεβρουαρίου 2026.

Ο πατέρας του, που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία και αφέθηκε επίσης ελεύθερος.

Αύριο, αναμένεται να απολογηθούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση

Από ένα ή δύο καλάσνικοφ σκοτώθηκε ο Φανούρης Καργάκης

Από ένα ή δύο πολεμικά τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ φαίνεται πως σκοτώθηκε ο Φανούρης Καργάκης στη βεντέτα στα Βορίζια, ενώ φαίνεται πως οι δράστες έριχναν με όπλα γύρω από το όχημά του, με αποτέλεσμα να τον πετύχουν στη σπονδυλική στήλη και τα πλευρά.

Η ΕΡΤ παρουσιάζει ντοκουμέντα από το μακελειό, με φωτογραφίες από τις βολίδες που προκάλεσαν τα θανατηφόρα τραύματα στον 39χρονο Φανούρη Καργάκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, οι δύο βολίδες προέρχονται από ένα ή δύο πολεμικά τυφέκια τύπου Καλασνικοφ, που χρησιμοποιήθηκαν από τους δράστες της φονικής συμπλοκής, μαζί με πιστόλια διαφόρων διαμετρημάτων και λειόκανων κυνηγετικών όπλων.