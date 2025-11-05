Νέα στοιχεία από τους πυροβολισμούς που οδήγησαν στην τραγωδία στα Βορίζια δείχνουν πως το άτομο που πυροβολούσε και τραυμάτισε θανάσιμα την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη μπορεί να βρισκόταν ψηλά, ενώ η αδελφή του θύματος περιγράφει όσα βίωσε κατά τον δικό της τραυματισμό στο χέρι.

Η εκπομπή Live News έδειξε ντοκουμέντα από το σημείο όπου χτυπήθηκε η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Η αδελφή της, η Γεωργία, που είχε τραυματιστεί στο χέρι και επέστρεψε στο χωριό, μίλησε στην κάμερα και έδειξε το τραυματισμένο της χέρι. «Την έχω φάει 100% από τον Φανούρη», είπε χαρακτηριστικά, δείχνοντας προς το σημείο όπου δέχτηκαν τις σφαίρες. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή, βρέθηκαν κάλυκες στο χώρο και φαίνεται ότι οι βολές προήλθαν από ψηλότερο σημείο -μέσα στις φυλλωσιές- απ’ όπου πιθανόν χτυπούσαν με όπλα.

Στα πλάνα διακρίνεται ένα σπασμένο κεραμίδι, ενώ υπάρχουν ίχνη από βολίδες σε κάγκελα και πέτρες στο σημείο. Εξετάζεται, όπως μετέδωσε η εκπομπή, αν οι βολές έγιναν με καλάσνικοφ. Η Γεωργία περιέγραψε πως «τώρα που βλέπω το κεραμίδι λέω πως από εκεί ήρθε η σφαίρα που έχει φάει η αδελφή μου». Πρόσθεσε ότι η ίδια δέχτηκε χτύπημα από βολίδα που πέρασε από το αυτοκίνητο, ενώ η Ευαγγελία χτυπήθηκε από ψηλότερα.

«Μετά που χτυπήθηκε η αδελφή μου έφυγα και τι έγινε μετά δεν ξέρω», είπε η Γεωργία, και απηύθυνε έκκληση: «Δεν προκαλέσαμε, ας σταματήσει εδώ το κακό. Ας σκεφτούν τα παιδιά τους και τα δικά μας παιδιά. Δεν έχουμε καμία όρεξη να θρηνήσουμε άλλα θύματα». Η ίδια περιέγραψε την κατάσταση στο σπίτι της μετά το περιστατικό: «Το σπίτι μας είναι αστακός με αστυνομικούς, κάθε μέρα θα γίνεται αυτό για να μπορούμε να κοιμηθούμε;».

