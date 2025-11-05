Συγκινεί η μητέρα της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που κήδεψε την κόρη της και λίγες ώρες μετά επέστρεψε στα Βορίζια.

Η 56χρονη Ευαγγελία ήταν ένα από τα θύματα της αιματηρής βεντέτας στο χωριό και η μητέρα της, λίγες ώρες μετά την κηδεία, είπε πως δεν ζητά εκδίκηση και πως πρέπει να τελειώσει το κακό.

Η μητέρα της 56χρονης, Βασιλική, εμφανίστηκε έξω από το σπίτι της μετά την κηδεία για να φιλέψει τους δημοσιογράφους που ήταν εκεί. Με τρεμάμενο χέρι κρατούσε το πιάτο που πρόσφερε στους παρευρισκόμενους, στη μνήμη του παιδιού της, όπως είπε.

«Δεν θα φύγω, γιατί να φύγω από το σπίτι μου; Να πάω πού; Να τους κάνω το χατίρι; Αυτοί να φύγουν που κάνανε την αρχή», είπε και διαβεβαίωσε ότι δεν ζητά εκδίκηση, ζητώντας να σταματήσει ο κύκλος της βίας. «Ας σταματήσει το κακό εδώ», είπε.