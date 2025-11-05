Βαρύ κλίμα επικρατεί στα Βορίζια Ηρακλείου μετά τις κηδείες του Φανούρη Καργάκη και της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έπεσαν νεκροί στην αιματηρή ανταλλαγή πυροβολισμών το πρωί του περασμένου Σαββάτου. Η μικρή κοινωνία του χωριού παραμένει βυθισμένη στη θλίψη και στην αγωνία για την επόμενη μέρα, ενώ οι Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, φοβούμενες αναζωπύρωση των εντάσεων.

Από την πλευρά του, ο ιερέας που κήδεψε την 56χρονη, το μεσημέρι της Τρίτης στον Αλικιανό Χανίων, κάλεσε σε ψυχραιμία, συγχώρεση και ενότητα, ζητώντας να μπει τέλος στον κύκλο του αίματος.

Όπως είπε ο πατέρας Εμμανουήλ, μιλώντας στο «Kontra»: «Τούτη την ώρα στεκόμαστε μπροστά σε ένα φέρετρο που δεν έπρεπε να υπάρχει. Μια νέα γυναίκα, μια μάνα φεύγει με τρόπο βίαιο και άδικο. Ο λόγος; Ένα ανθρώπινο πάθος που δεν λέει να σβήσει και να σταματήσει στον τόπο μας».

«Όσο τραγικό είναι να οπλίζει ο άνθρωπος το χέρι εναντίον του αδελφού του, τόσο ανόητο είναι να πιστεύουμε ότι με αίμα θα έχουμε δικαίωση, ενώ στην πραγματικότητα το αίμα ποτίζει τη γη και φέρνει δάκρυα, πόνο και θλίψη», συνέχισε ο ιερωμένος.

«Κανένα μίσος δεν γιατρεύεται με περισσότερο μίσος, καμία διαφορά δεν λύνεται με τα όπλα. Τα όπλα δεν τα έχουμε για τους αδελφούς μας. Τα όπλα τα ευλογεί η εκκλησία μόνο όταν κάποιος επιβουλεύεται την ελευθερία και την ακεραιότητα της πατρίδας. Τέτοια γεγονότα δεν πληγώνουν μόνο τις οικογένειες, ντροπιάζουν την Κρήτη μας. Η Κρήτη δεν είναι νησί εκδίκησης αλλά νησί τιμής, φιλότιμου, λεβεντιάς και φιλοξενίας», σημείωσε.

«Παλικαριά δεν είναι να σηκώνεις το όπλο»

Όπως τόνισε ο πατέρας Εμμανουήλ: «Παλικαριά δεν είναι να σηκώνεις το όπλο, είναι να κρατάς την ψυχή σου όρθια μέσα στον πόνο, ακόμα και την αδικία. Να έχεις δύναμη να συγχωρείς, να κάνεις πίσω, να σταματάς το κακό πριν απλωθεί».

«Η Εκκλησία μας σήμερα πονά, θρηνεί και προσεύχεται. Ζητά από όλους: ας σταματήσει ο ανόητος κύκλος της βίας, ας γίνει τούτος ο πόνος αφορμή για καταλλαγή, συγχώρεση και ειρήνη. Όσο αφήνουμε το αίμα να κυλάει, ο τόπος μαυρίζει», συμπλήρωσε.

«Για το καλό των παιδιών μας»

Έκκληση στις γυναίκες της οικογένειας Καργάκη απηύθυνε λίγο μετά την παράδοση των τριών αδερφών Φραγκιαδάκη, 27, 29 και 19 ετών αντίστοιχα, η σύζυγος του 29χρονου, μητέρα ενός 5χρονου παιδιού και ενός βρέφους 10 ημερών, προκειμένου να επικρατήσουν η ψυχραιμία και η λογική.

Η ίδια τόνισε ότι οι γυναίκες είναι εκείνες που έχουν τρόπο να επηρεάσουν καταστάσεις για το καλό των παιδιών τους. Υποστήριξε ακόμα, μιλώντας στο Cretalive, ότι δεν είδε όπλα από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη, είδε όμως πολύ καθαρά, όπως υποστηρίζει, αυτόν που πυροβολούσε με καλάσνικοφ από ψηλά, από το σπίτι του 27χρονου κουνιάδου της, η σύζυγος του οποίου είναι έγκυος. Για τον 39χρονο Φανούρη, υποστήριξε ότι τον είδαν να κινείται με ταχύτητα με όχημα 4×4, έχοντας έξω τα χέρια του.

«Κρατούσε και πιστόλι και καλάσνικοφ. Πέρασε σφαίρα και όποιον σκότωνε. Μας “έπαιζε” (σ.σ. κρητική λέξη για το ρήμα “πυροβολώ”) κανονικά. Με κατέβασε ο άνδρας μου από τις σκάλες, γιατί έχω μωρό δέκα ημερών. Θηλάζω. Το άλλο μου παιδί ήταν στην αυλή και οι σφαίρες έπεφταν εκεί. Ούτε που θέλω να το σκέφτομαι… Έβαλαν τη βόμβα στο σπίτι του κουνιάδου μου, δεν σεβάστηκαν ότι η συννυφάδα μου είναι έγκυος».

Η ίδια επανέλαβε ότι είδε πολύ καθαρά τον άνδρα που πυροβολούσε με το καλάσνικοφ από ψηλά, εκτιμώντας ότι εκείνος σκότωσε και τη θεία τους. «Περιμέναμε να παραδοθούν για να το καταθέσουμε», είπε.