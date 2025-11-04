Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των οικογενειών των δύο θυμάτων από τη νέα αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου, που έχει βυθίσει το χωριό στο πένθος. Οι δύο πλευρές, μέσα στον πόνο και την οργή, δίνουν τη δική τους εκδοχή για τα γεγονότα.

Μέχρι στιγμής έχει σχηματιστεί δικογραφία για τον 39χρονο νεκρό (οικογένεια Καργάκη) και για πέντε άτομα (οικογένεια Φραγκιαδάκη), οι οποίοι θεωρείται ότι ενεπλάκησαν στην αιματοχυσία του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου, από την οποία έχασαν τη ζωή τους ένα άτομο από την οικογένεια Καργάκη, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, και ένα άτομο από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

«Εγώ θέλω να σταματήσει το κακό – Αυτοί το θέλουν όμως;»

Η μητέρα της 56χρονης γυναίκας που σκοτώθηκε περιέγραψε στο Star:

«Είμαι χάλια, έχασα το παιδί μου. Έχω τρία εγγόνια και μια κόρη τραυματίες στο νοσοκομείο. Αυτοί τα προκαλέσαν όλα, έβαλαν τον δυναμίτη, είχαν μπλόκο στον δρόμο. Δεν μιλά κανείς γιατί φοβάται. Άμα πεις τίποτα, θα σου ρημάξουν την περιουσία».

Η ηλικιωμένη γυναίκα δήλωσε πως δεν προτίθεται να φύγει από το σπίτι της παρά τον φόβο:

«Θα ξαναγυρίσουμε στο σπίτι μας και να έρθουν εδώ να μας σκοτώσουν. Δεν φύγαμε γι’ αυτούς, αλλά για να κηδέψω το παιδί μου. Ή σήμερα ή αύριο θα επιστρέψω σπίτι μου. Αυτοί σασμό δεν δέχονται. Είχε γίνει και ξαναγίνει, αλλά δεν καταλαβαίνουν τίποτα».

«Πολύ το θέλω να σταματήσει το κακό, αλλά αυτοί το θέλουν; Από τη δική μας πλευρά δεν υπάρχει τίποτα, μόνο καλοσύνη. Εμείς όλα τα καλά τα θέλουμε. Ανησυχώ για τα παιδιά μου, για τα εγγόνια μου, για όλους. Αυτοί πάνε γυρεύοντας από παλιά», συνέχισε.

«Δεν έχουμε καμία σχέση με τη βόμβα – Ξεκίνησαν και γαζώνανε σπίτια»

Από την άλλη πλευρά, η μητέρα του 39χρονου άνδρα που έπεσε νεκρός υποστηρίζει ότι η οικογένειά της δεν είχε καμία εμπλοκή στην έκρηξη που προηγήθηκε στο σπίτι της άλλης οικογένειας:

«Έγινε ένα συμβάν, δεν ξέρω ποιος το έκανε στο σπίτι τους, εμείς δεν φταίμε πουθενά. Έναν χρόνο πριν είχαν προσπαθήσει να σκοτώσουν και τον εγγονό μου στο ίδιο σημείο».

Η ίδια συνεχίζει: «Δεν είχαμε καμία σχέση με τη βόμβα, καμία μα καμία. Μπήκαν μεσίτες, μας τα φτιάξανε και είπαν από τη μια μεριά εμείς και από την άλλη αυτοί, αλλά αυτοί συνέχιζαν, προκαλούσαν. Δεν ξέρω ποιος τους το έκανε αυτό στο σπίτι, μπορεί και οι ίδιοι να το έκαναν για να πάρουν λεφτά. Εγώ ξέρω πως εμείς δεν τους φταίμε πουθενά».

Η μητέρα του 39χρονου περιέγραψε πως η ένταση είχε φτάσει στα άκρα:

«Προκαλούσαν, έριχναν μπαλοθιές. Η κόρη μου κάλεσε την αστυνομία. Τους κακοφάνηκε που βγάλανε τις σφαίρες από τα πατζούρια και μετά σηκώθηκαν και ρίχνανε πάλι με όπλα».

Ο πατέρας του θύματος, σε δική του μαρτυρία, είπε πως ο γιος του έπεσε σε ενέδρα:

«Μπήκε στο χωριό και του είχαν στήσει καρτέρι. Του χτυπούσαν το αυτοκίνητο και τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ. Έριχναν από μπροστά και από τις σκάλες με καραμπίνες, πιστόλια, καλάσνικοφ… Φοβούνται όλοι να μιλήσουν».

Η βεντέτα στα Βορίζια έχει ξαναγράψει τραγικές σελίδες βίας και, όπως όλα δείχνουν, ο κύκλος του αίματος δεν έχει ακόμη κλείσει. Οι δύο οικογένειες, βυθισμένες στο πένθος, εκλιπαρούν –η καθεμία από τη δική της πλευρά– να μπει ένα τέλος, προτού θρηνήσουν κι άλλα θύματα.