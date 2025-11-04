Μουδιασμένη παραμένει η κοινωνία στα Βορίζια μετά τους θανάτους του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη από τους πυροβολισμούς που έπεσαν το πρωί του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου, εντείνοντας τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο οικογενειών.

Μία ημέρα μετά την κηδεία του γιου της, η μητέρα του Φανούρη Καργάκη, μιλώντας στο Action 24, είπε: «Αυτοί συνεχώς ψαχνόντουσαν, προκαλούσαν συνέχεια. Έγινε ένα συμβάν (σ.σ. έκρηξη σε οικοδομή), δεν ξέρω ποιος το έκανε στο σπίτι τους (σ.σ. ποιος έβαλε τη βόμβα), εμείς δεν φταίμε πουθενά», υποστηρίζοντας ότι έναν χρόνο νωρίτερα στο ίδιο σημείο είχαν επιχειρήσει να σκοτώσουν και τον εγγονό της.

«Ξεκίνησαν μπαλωθιές από πάνω, κάλεσε η κόρη την αστυνομία. Εκεί ήταν η αστυνομία, φώναζαν “πουτ…ριά”, της φώναζαν ότι θα την κρεμάσουν και αυτήν και τα κοπέλια της», εξήγησε η μητέρα του 39χρονου.

«Μετά πήγαν στην εκκλησία, φέραν τα καλάνσικοφ, ο γιος πέρασε από εκεί, του είχαν στήσει ενέδρα και τον σκότωσαν εν ψυχρώ. Αν δείτε το αυτοκίνητο θα καταλάβετε. 15 άτομα παίζανε (σ.σ. κρητική λέξη για το ρήμα “πυροβολούσαν”)», σημείωσε η ίδια.

«Τραυματίστηκαν συναμεταξύ τους, αυτοί σκότωσαν και τη δικιά τους».

Στη συνέχεια, η ίδια τόνισε: «Δεν είχαμε καμία σχέση με τη βόμβα που μπήκε στο σπίτι τους, καμία μα καμία (…) Μπήκαν μεσίτες, μάς έβαλαν και τα φτιάξαμε και είπαν από τη μια μεριά εμείς και από την άλλη αυτοί, αλλά αυτοί το συνέχιζαν, προκαλούσαν. Δεν ξέρω ποιος τους το έκαμε αυτό στο σπίτι, μπορεί και οι ίδιοι να το έκαναν για να πάρουν λεφτά. (…) Εγώ ξέρω ότι εμείς δεν τους φταίμε πουθενά, πουθενά δεν τους φταίμε».

«Εγώ κατέχω πως έχασα το παλικαράκι μου, παιδί μου».

Αναφορικά με το ποια θα είναι η επόμενη ημέρα στο χωριό, η μητέρα του 39χρονου απάντησε: «Δεν ξέρω αν θα σταματήσει εδώ (σ.σ. αυτή η ιστορία), δεν ξέρω. Εγώ απαιτώ να φύγουν αυτοί (σ.σ. η οικογένεια Φραγκιαδάκη) από το χωριό. (…) Και το 1955 που γίνηκε η άλλη ιστορία ο παππούς τους το έκανε».