Με «αστακό» μοιάζουν τα Βορίζια της Κρήτης όπου οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί μετά το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε. Ο φόβος για επεισόδια είναι μεγάλος ενώ η βεντέτα που έχει βγάλει τα όπλα στις δύο οικογένειες του χωριού κρατά εδώ και 70 χρόνια.

Υπό ένταση τελέστηκε η κηδεία του 39χρονου που έπεσε νεκρός.

Τη σορό του 39χρονου συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία η σύζυγος, οι αδελφές και η μητέρα του, ενώ το μαυροντυμένο πλήθος ακολούθησε την πομπή προς το νεκροταφείο.

Το φέρετρο πέρασε από τον στενό δρόμο όπου σημειώθηκε το αιματηρό επεισόδιο το περασμένο Σάββατο, καθώς πρόκειται για τη μοναδική διαδρομή προς το νεκροταφείο.

Τα σπίτια της αντίπαλης οικογένειας ήταν περικυκλωμένα από δυνάμεις της ΕΚΑΜ, υπό τον φόβο νέων επεισοδίων. Λίγο πριν από την κηδεία, τα μέλη της άλλης οικογένειας εγκατέλειψαν τα Βορίζια, φοβούμενοι για πράξεις αντεκδίκησης.

«Χάθηκε ένας άνθρωπος πολύ νέος, με ανήλικα παιδιά. Έχουν χάσει τη γη κάτω από τα πόδια τους, προσπαθούν να κατανοήσουν τι έχει συμβεί. Είναι πολύ πρόσφατο το γεγονός και ο πόνος τους είναι ανείπωτος. Αυτό που πρέπει να ακουστεί είναι ότι εάν ενεργοποιείτο η αστυνομία στους χρόνους που είχε κληθεί δεν θα είχαν εξελιχθεί έτσι τα πράγματα. Δύο σπίτια γειτονικά και τα αυτοκίνητα πυροβολήθηκαν αμέσως μετά την ανατίναξη.

Η γυναίκα και τα παιδιά της έμειναν εγκλωβισμένοι στο σπίτι μέχρι την επόμενη ημέρα» επεσήμανε μιλώντας το πρωί της Τρίτης στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η Θεονύμφη Μπέρκη, δικηγόρος της οικογένειας του 39χρονου.

Ισχυρές δυνάμεις σε κάθε είσοδο και έξοδο του χωριού

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να ελέγχουν κάθε είσοδο και έξοδο του χωριού ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των τριών συγγενών που φέρονται να εμπλέκονται στη φονική συμπλοκή.

Σήμερα, Τρίτη (4/11), θα τελεστεί στα Χανιά η κηδεία της 56χρονης γυναίκας, που τραυματίστηκε θανάσιμα από σφαίρα την ώρα του περιστατικού.

Έφοδος σε κελιά στις φυλακές Αλικαρνασσού

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησε τα ξημερώματα έφοδο σε κελιά κρατουμένων στις φυλακές Αλικαρνασσού.

Πρόκειται για κελιά όπου μεταξύ άλλων κρατούνται συγγενικά πρόσωπα των δύο οικογενειών που ενεπλάκησαν στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τον εντοπισμό κάποιου όπλου, πάρα μόνο ενός κινητού τηλεφώνου που θα εξεταστεί από τη ΔΕΕ.