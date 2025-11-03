Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό των 3 αδερφών που καταζητούνται για το μακελειό στα Βορίζια μετά την αναβίωση της βεντέτας στο χωριό.

Πρόκειται για τα τρία αδέλφια με τα αρχικά: Μ.Φ., 29 ετών, Γ.Φ. 27 ετών. Σε αυτόν ανήκει μάλιστα και το σπίτι στο οποίο τοποθετήθηκε και η βόμβα, καθώς και τον μικρότερο μόλις 19 ετών Κ.Φ.

Σύμφωνα με το Star, οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ κάτοικοι εγκαταλείπουν προσωρινά τα σπίτια τους. Την ίδια ώρα, αναπάντητο παραμένει το ερώτημα για το ποιος σκότωσε τον Φανούρη Καργάκη αλλά και την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Οι αρχές «χτενίζουν» την περιοχή όχι μόνο για τον εντοπισμό των τριών φερόμενων δραστών, αλλά και για τυχόν όπλα και πυρομαχικά που εκτιμάται ότι μεταφέρθηκαν σε κρυψώνες, υπό τον φόβο να εντοπιστούν μέσα σε σπίτια του χωριού.

Ακόμα δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί το άτομο που σκότωσε τον 39χρονο αλλά ούτε εκείνο που άνοιξε πυρ δύο φορές προς την πλευρά της 56χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της από τα πυρά. Θεωρείται μάλιστα ότι πρόκειται για πρόσωπο εκτός της δικογραφίας των 6 ταυτοποιημένων δραστών. Η ατμόσφαιρα στα Βορίζια παραμένει βαριά.

Μετά την κηδεία του 39χρονου, οι κάτοικοι περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις, ενώ πολλές οικογένειες έχουν επιλέξει να φύγουν προσωρινά από το χωριό, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά, με τις αρχές να μην έχουν ακόμη ανακοινώσει πότε θα επαναλειτουργήσουν.

Πού βρίσκονται

Θείος των τριών καταζητούμενων μιλώντας στον Alpha ισχυρίστηκε ότι τα ανίψια του δεν κρύβονται, αλλά βρίσκονται στο χωριό και κάποια στιγμή θα μιλήσουν.

«Οι δικοί μας άνθρωποι είναι στο νοσοκομείο και στο νεκροταφείο. Δεν έχουμε κανέναν στο βουνό, τι θα ανοίξουμε αντάρτικο;», είπε χαρακτηριστικά.

«Αναζητούνται τα ανίψια μου, που ήταν εκεί υποτίθεται», υποστήριξε, προσθέτοντας: «Δεν κρύβονται, στο χωριό είναι. Κάποια στιγμή θα πάρουν να πουν πώς δεν είχαν συμμετοχή στο… δεν πυροβολούσαν όλοι».

«Και εγώ παρών ήμουν. Αυτό το αυτοκίνητο ξέραμε ποιος πυροβολούσε. Από πάνω που ήταν οι άλλοι, δεν ξέραμε ποιοι ήταν», είπε στη συνέχεια.