Βαρύ πένθος σκεπάζει τα Βορίζια, όπου δύο οικογένειες θρηνούν μετά την αιματηρή συμπλοκή του Σαββάτου, που στοίχισε τη ζωή σε έναν 39χρονο και σε μια 56χρονη γυναίκα.

Σε λίγη ώρα, στο χωριό θα τελεστεί η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη. Η οικογένεια της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, της 56χρονης που σκοτώθηκε, αναχώρησε από το χωριό για να προετοιμαστεί για την κηδεία της, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο στα Χανιά, αλλά και για να εκτονωθεί η ένταση που επικρατεί στην περιοχή.

Λίγο πριν την αναχώρησή της, η μητέρα της Ευαγγελίας, Βασιλική Φραγκιαδάκη, θρηνεί με ένα ανατριχιαστικό μοιρολόι για την απώλεια της κόρης της, σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».