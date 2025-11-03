Λίγες ώρες πριν από την κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, το χωριό Βορίζια βρίσκεται υπό αυξημένη αστυνομική παρουσία, με στόχο την αποφυγή τυχόν νέων επεισοδίων μετά το αιματηρό περιστατικό που συγκλόνισε την Κρήτη.

Στην είσοδο του χωριού, από την πλευρά του Ηρακλείου, βρίσκεται το σπίτι του θανόντος, όπου συγκεντρώνονται συγγενείς και φίλοι από το πρωί της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου, πενθώντας και περιμένοντας την ώρα της ταφής.

Στην κορυφή του χωριού, βρίσκονται τα σπίτια της οικογένειας Φραγκιαδάκηδων. Η ιδιαίτερη διαμόρφωση του οικισμού, με τη σημαντική υψομετρική διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές, επιτρέπει στις οικογένειες να «βλέπουν» η μία την άλλη από απόσταση.

Ερημωμένη η περιοχή γύρω από την εκκλησία

Η περιοχή γύρω από την εκκλησία και το νεκροταφείο, όπου θα ταφεί ο 39χρονος, είναι ερημωμένη. Τα σπίτια είναι άδεια, καθώς οι άμεσα εμπλεκόμενοι και οι κοντινοί συγγενείς τους έχουν απομακρυνθεί.

Ωστόσο, σε καίρια σημεία του χωριού βρίσκονται ακροβολισμένοι άνδρες της ΕΚΑΜ και άλλων ειδικών δυνάμεων, παρακολουθώντας κάθε κίνηση με προσοχή, σύμφωνα με το Cretalive.

Το σημείο της αιματηρής συμπλοκής

Ένα λεωφορείο της ΕΛ.ΑΣ. μετέφερε διμοιρία από το Ηράκλειο, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί γύρω από το σπίτι του νεκρού, τα σπίτια των συγγενών του, τα σπίτια της άλλης οικογένειας, καθώς και στην εκκλησία και το νεκροταφείο.