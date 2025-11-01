Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην Κρήτη από τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, πατέρα πέντε παιδιών, ο ένας εκ των δύο νεκρών από τους πυροβολισμούς το πρωί του Σαββάτου, έπειτα από την αναζωπύρωση μιας παλιάς βεντέτας μεταξύ δύο οικογενειών.

Ο 39χρονος ήταν το θύμα που μετρά η μία πλευρά της αντιπαράθεσης, ενώ η άλλη οικογένεια έχει δύο τραυματίες, ηλικίας 25 και 30 ετών, που νοσηλεύονται φρουρούμενοι με τραύματα από σφαίρες σε μηρό και κνήμη. Το αγροτικό όχημα του Καργάκη, που απομακρύνθηκε λίγο αργότερα από το σημείο, ήταν κυριολεκτικά «γαζωμένο» από σφαίρες, εικόνα που μαρτυρά την ένταση της ένοπλης σύγκρουσης.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης το χωριό

Το χωριό θρηνεί τους νεκρούς της τραγωδίας -τον 39χρονο Φανούρη, πατέρα πέντε παιδιών, και την 56χρονη Ευαγγελία.

Η οικογένεια του Καργάκη αποφάσισε να βαπτίσει σήμερα τα αβάπτιστα παιδιά του, ώστε να μπορέσουν αύριο να παραστούν στην κηδεία του και να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, σύμφωνα με το cretalive.

Έξω από το σπίτι του 39χρονου, η αδελφή του ξέσπασε σε κραυγές πόνου και απόγνωσης, μη μπορώντας να πιστέψει το χαμό του αδελφού της. «Φανούρη μου, άντρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε τα μ…α! Σε εκτελέσανε τα μαϊμούνια! Πού είσαι αδελφέ μου να μου μιλήσεις; Δεν μπορώ, πονώ!» φώναζε, βυθίζοντας τους παρευρισκόμενους σε σιωπή.