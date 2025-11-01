Πατέρας έξι παιδιών είναι ο 39χρονος άνδρας που έπεσε νεκρός από τους πυροβολισμούς στο ένοπλο περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου έπειτα από την αναζωπύρωση παλιάς βεντέτας μεταξύ δύο οικογενειών.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης είναι το θύμα που μετρά η μία οικογένεια που εμπλέκεται στην βεντέτα. Η άλλη πλευρά μετρά δύο τραυματίες 25 και 30 ετών οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και οι οποίοι θα συλληφθούν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες φέρουν τραύματα από σφαίρα σε μηρό και κνήμη αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τρεις εμπλεκόμενοι και θύματα ταυτόχρονα της βεντέτας, συναντήθηκαν σήμερα το πρωί στο χωριό όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του 39χρονου και τον τραυματισμό των άλλων δύο ατόμων.

Το αγροτικό αυτοκίνητου του 39χρονου που απομακρύνθηκε πριν λίγο ήταν κυριολεκτικά γαζωμένο από σφαίρες.

Το άλλο θύμα η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, ήταν νοσηλεύτρια στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Η άτυχη γυναίκα, μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη, είχε μεταβεί στο χωριό από τα Χανιά για το μνημόσυνο του πατέρα της, που επρόκειτο να γίνει αύριο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη διάρκεια της ανταλλαγής των πυροβολισμών, χτυπήθηκε από σφαίρα και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή κι άφησε την τελευταία της πνοή.

Η 56χρονη ήταν χήρα και μητέρα δύο παιδιών.