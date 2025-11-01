Σοκ και θλίψη προκαλεί η φονική σύγκρουση που σημειώθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν, σε ένα από τα πιο αιματηρά περιστατικά των τελευταίων ετών στην Κρήτη.

Έπειτα από αρκετή ώρα έντασης, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να εισέλθουν στο χωριό, το οποίο είχε μετατραπεί σε εμπόλεμη ζώνη. Η πρόσβαση έχει πλέον αποκλειστεί, καθώς η κατάσταση παραμένει τεταμένη ενώ οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνες σπίτι με σπίτι αναζητώντας τυχόν εμπλεκόμενους στο συμβάν

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο νησί μεταβαίνουν ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. και ο αρχηγός του «ελληνικού FBI».

Συγκλονίζει η αφήγηση ενός αυτόπτη μάρτυρα που βρέθηκε τυχαία στο σημείο. «Έριχναν προς όλες τις κατευθύνσεις. Νόμιζα ότι ήρθε το τέλος», περιέγραψε με τρεμάμενη φωνή ο άνδρας, ο οποίος σώθηκε από καθαρή τύχη, καθώς οι σφαίρες πέρασαν μόλις λίγα εκατοστά από κοντά του.

Η μικρή κοινότητα των Βοριζίων μετατράπηκε σε σκηνικό πολέμου, με τους κατοίκους να μιλούν για στιγμές τρόμου και πανικού. Οι πυροβολισμοί ακούγονταν ασταμάτητα, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ενισχύσεις της αστυνομίας από το Ηράκλειο και τη Μεσαρά, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση.

Συγκλονιστική μαρτυρία: «Έπεσα πάνω από τα διασταυρωμένα πυρά»

Όπως περιέγραψε στην ΚΡΗΤΗ TV και το Neakriti.gr ένας άνδρας που βρέθηκε στο σημείο, το περιστατικό εκτυλίχθηκε απρόσμενα. Ο ίδιος, κάτοικος Αθήνας, ταξίδευε με το αυτοκίνητό του με προορισμό τον Ζαρό για έναν καφέ, περνώντας από το χωριό την ώρα που ξέσπασε η συμπλοκή.

«Ξαφνικά είδα ένα 4×4 να πυροβολεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν κατάλαβα από πού έρχονταν οι σφαίρες. Μόνο που ένιωσα ότι βρίσκομαι μέσα σε κόλαση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας, περιγράφοντας πως το όχημά του δέχθηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς πριν προλάβει να απομακρυνθεί.

Ο ίδιος συνέχισε: «Ειδοποίησα την αστυνομία και μου είπε να γυρίσω σπίτι μου. Τα όπλα πρέπει να ήταν καλάσνικοφ και πολλά πιστόλια. Είδα και τον νεκρό και όπως κατάλαβα ήταν στημένη η δουλειά. Κυριολεκτικά έπεσα πάνω από τα διασταυρωμένα πυρά. Από τις 11:00 ενημέρωσα την αστυνομία και για 10 πόντους από μια σφαίρα γλύτωσα τον θάνατο. Οι σφαίρες τρύπησαν το λάστιχο ενώ το αυτοκίνητο έπαθε τεράστιες ζημιές».

Ο μέχρι τώρα απολογισμός – Συναγερμός σε Βενιζέλειο και ΠΑΓΝΗ

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες αναφορές, οι νεκροί ανέρχονται σε δύο και οι τραυματίες σε τουλάχιστον 15, ενώ ορισμένοι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής ακόμη και με αγροτικά οχήματα. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ένα παιδί.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ανάμεσα στους νεκρούς συγκαταλέγονται μια γυναίκα 57 ετών και ένας άνδρας. Οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες, καθώς η ανταλλαγή πυρών συνεχίζεται ανάμεσα σε δύο οικογένειες. Κάποιες πηγές αναφέρουν ότι η γυναίκα, που είχε ταξιδέψει από τα Χανιά για το μνημόσυνο του πατέρα της, πέθανε πιθανότατα από ανακοπή και όχι από πυροβολισμό. Η ίδια φέρεται να ανήκε στη μία οικογένεια, ενώ ο άνδρας στην αντίπαλη.

Ο διοικητής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, επιβεβαίωσε ότι ένας 35χρονος μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο, όπου υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία. Επίσης, μια γυναίκα μεταφέρθηκε νεκρή στο ΠΑΓΝΗ, ενώ συνεχίζεται η ροή τραυματιών που διακομίζονται από το σημείο της τραγωδίας. Αστυνομικές δυνάμεις υπάρχουν και στα νοσοκομεία, υπό τον φόβο να συναντηθούν μέλη των δύο οικογενειών.