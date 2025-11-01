Ασύλληπτη διάσταση παίρνει η βεντέτα μεταξύ δύο οικογενειών από τα Βορίζια του Δήμου Φαιστού στην Κρήτη. Η μία από τις δύο οικογένειες τοποθέτησε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε οικία μέλους της αντίπαλης οικογένειας. Στη συνέχεια, αυτοί απάντησαν βγάζοντας τα όπλα και πυροβολώντας αδιακρίτως μέσα στο χωριό.

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και τουλάχιστον 15 τραυματίες, που μεταφέρονται ακόμα και με αγροτικά αυτοκίνητα στο νοσοκομείο. Όπως αναφέρει το cretalive.gr, μεταξύ των νεκρών είναι μια γυναίκα 57 ετών κι ένας 39χρονος άνδρας. Η κατάσταση παραμένει συγκεχυμένη καθώς κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει στο χωριό, όπου συνεχίζεται η ανταλλαγή πυρών μεταξύ μελών δύο οικογενειών. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα, που είχε έρθει από τα Χανιά για το μνημόσυνο του πατέρας της, άφησε την τελευταία της πνοή όχι από πυροβολισμό αλλά από ανακοπή. Η γυναίκα κατά τις πληροφορίες ήταν μέλος της μίας οικογένειας και ο 39χρονος της αντίπαλης οικογένειας.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ μεταβαίνει ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Ηρακλείου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για προσαγωγές ή συλλήψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, περισσότερες από 2.000 σφαίρες έπεσαν. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή και επιχείρησαν να βάλουν τέλος στο αιματοκύλισμα. Οι υπόλοιποι κάτοικοι του χωριού κλειδώθηκαν μέσα στα σπίτια τους και απλά άκουγαν τις ριπές των καλάσνικοφ.

Σημειώνεται πως ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη χθες το βράδυ, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στην περιοχή Βορίζια του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο εκκωφαντικός θόρυβος που ακούστηκε προκάλεσε αναστάτωση, ωστόσο από την έκρηξη, ευτυχώς, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στην υπό κατασκευή οικία στην οποία είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Αναστέλλουν τις κινητοποιήσειςοι κτηνοτρόφοι μετά το μακελειό στα Βορίζια

Εντωμεταξύ, οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου και του Λασιθίου ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις τους, σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα της τραγωδίας και τις οικογένειές τους, που βυθίστηκαν στο πένθος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η απόφαση ελήφθη άμεσα, μόλις έγιναν γνωστές οι δραματικές εξελίξεις. Οι κτηνοτρόφοι, όπως αναφέρουν, θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να δείξουν σεβασμό στην τοπική κοινωνία και να αποφύγουν οποιαδήποτε όξυνση του κλίματος, σε μια στιγμή που η Κρήτη θρηνεί για τα θύματα και επικρατεί ένταση και ανησυχία στη Μεσαρά.

Όπως τονίζουν οι εκπρόσωποί τους, οι κινητοποιήσεις θα επαναξιολογηθούν το επόμενο διάστημα, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, με στόχο να συνεχιστεί ο διάλογος με την κυβέρνηση σε ήρεμο και ασφαλές περιβάλλον.