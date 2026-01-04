Κυριολεκτικά το τερμάτισε. Οδηγός στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης πάτησε το γκάζι στο πάτωμα και έφτασε τα 304 χιλιόμετρα την ώρα.

Μάλιστα τραβούσε και βίντεο το οποίο ανάρτησε σε λογαριασμό στα social.

Αυτό το βίντεο είδε και η τροχαία που ταυτοποίησε τον οδηγό και τον συνέλαβε.

Ο οδηγός, όπως φαίνεται στο βίντεο κρατά το τιμόνι με το ένα χέρι ενώ στη λεζάντα του βίντεο γράφει: «Κανά Honda να πάει 300χλμ με ένα χέρι έχουμε;».

Δείτε το βίντεο