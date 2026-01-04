play

Δύο συλλήψεις στο Ρέθυμνο για οπλοκατοχή και ναρκωτικά

Δύο συλλήψεις στο Ρέθυμνο για οπλοκατοχή και ναρκωτικά

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα και ναρκωτικά στο Ρέθυμνο και από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, σχεδόν μισό κιλό κάνναβης, 5 όπλα, φυσίγγια, ζυγαριά και χρηματικό ποσό 1.550 ευρώ.

Οι συλλήψεις έγιναν χθες από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών επιχειρήσεων Μυλοποτάμου και πρόκειται για 27χρονο και 33χρονο, στους οποίους, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο χθες σε όχημα που επέβαιναν σε περιοχή του Δήμου Ανωγείων.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν και κατασχεθήκαν συνολικά: 453 γραμμάρια κάνναβης, σουγιάς και δύο συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες των συγκεκριμένων προσώπων, σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου στις οποίες συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ρεθύμνου και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Κατά τις έρευνες βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: «Πιστόλι με δυο γεμιστήρες, 69 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 199 πυροδοτημένα φυσίγγια (κάλυκες), 4 πιστόλια αερίου με γεμιστήρες, 20,3 γραμμάρια κάνναβης, 0,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, βαλίστρα, σπάθα, ξιφολόγχη πολεμικού όπλου, 2 σίδερο γροθιές, ζυγαριά, 19 σπόροι κάνναβης, 19 μαχαίρια και χρηματικό ποσό 1.550 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα».

Επίσης κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων, με την προανάκριση να διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης

Μιλούν για το 2040

«Η υπεύθυνη διασκέδαση αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής μας και είναι ενσωματωμένη σε κάθε πτυχή της λειτουργίας μας»
Κώστας Διορέλης
Stoiximan

«Δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις – τις δημιουργούμε»
Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος
Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ

Ανάπτυξη, επενδύσεις, βιωσιμότητα: Η στρατηγική της Μασούτης για τα επόμενα 15 χρόνια
Θοδωρής Γεροστεργιούδης
Μασούτης

«Τα δημόσια ακίνητα μπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για πόλεις πιο συμπαγείς, βιώσιμες και ανθρώπινες»
Ηρώ Χατζηγεωργίου
ΕΤΑΔ

Η συνεισφορά της Ελληνικός Χρυσός στην οικονομία και την απασχόληση
Ελληνικός Χρυσός

Από τα εμβληματικά έργα υποδομής στο στρατηγικό όραμα και την αξιοπιστία που χτίζουν το αύριο
Αλέξανδρος Εξάρχου
Όμιλος AKTOR

Επιχειρηματική αριστεία, με ισχυρό επενδυτικό και κοινωνικό αποτύπωμα
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

«Το 2040 θα οδηγούμε ένα &#8216;ρομπότ&#8217; – Το αυτοκίνητο θα συνεχίσει να δίνει ελευθερία, ασφάλεια και διασκέδαση»
Δημήτρης Καββούρης
Όμιλος Συγγελίδη

«Το σπίτι του 2040: Έξυπνο, ενεργειακά αυτόνομο και πλήρως διασυνδεδεμένο»
Σταύρος Παπαδόπουλος
BSH Οικιακές Συσκευές

«Η πολιτική είναι management με πειθώ &#8211; Αν καταλήξεις να είσαι ένας πολιτικός των δημοσίων σχέσεων, δεν μπορείς να έχεις ουσιαστικό ρόλο»
Κωστής Χατζηδάκης
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

«Σε εποχές σεισμικών μετασχηματισμών, ο διάλογος είναι πιο αναγκαίος από ποτέ για την εξεύρεση νέων δρόμων, νέων ισορροπιών και κοινών τόπων»
Συμεών Τσομώκος
Ιδρυτής και πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών

«Το όραμά μας είναι να εξελίξουμε τα αεροδρόμια σε δυναμικούς οικονομικούς και κοινωνικούς κόμβους»
Γιώργος Βήλος
Fraport Greece

«Η ασφάλιση του μέλλοντος θα μας δίνει δύναμη να ζούμε με σιγουριά, να προλαμβάνουμε κινδύνους και να χτίζουμε μια πιο αισιόδοξη καθημερινότητα»
Δημήτρης Μαζαράκης
Εθνική Ασφαλιστική

«Υπάρχει μεγάλη διαφορά του σωστού και του σοφού. Οι διαχειριστές θα κάνουν το σωστό, οι ηγέτες θα κάνουν το σοφό»
Δημήτρης Μιχόπουλος
Thought Igniter & Fixer

«Οραματίζομαι την Ελλάδα ως έναν ενεργειακό κόμβο που θα συνδέει τρεις ηπείρους»
Χρήστος Μπασδέκης
ΔΕΠΑ Εμπορίας

«Πρόοδος σημαίνει να δημιουργούμε προϊόντα και εμπειρίες που κάνουν τους ανθρώπους χαρούμενους»
Θάνος Κυριαζής
Miele Hellas

«Η Ελλάδα διαθέτει εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη και ένα από τα βασικά της κεφάλαια είναι η εκπαίδευση»
Σοφία Ζαχαράκη
Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

«Να χτίσουμε την Ελλάδα της καινοτομίας, της ηθικής και της μακροζωίας»
Ιουλία Τσέτη
ΟΦΕΤ

«Χτίζουμε ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο, με πίστη στη θετική αλλαγή και κινητήριο δύναμη τους ανθρώπους μας»
Γιώργος Μαργώνης
Παπαστράτος

Ο κόσμος του 2040 γεννιέται τώρα
EUROLIFE FFH

«Η ερευνητική δημοσιογραφία θα επιβιώσει και το 2040, πάντα πρέπει να βρίσκεσαι εκεί όπου συμβαίνει ένα γεγονός»
Πάνος Σόμπολος
Δημοσιογράφος - Πρώην πρόεδρος ΕΣΗΕΑ

«Αν αφήσουμε τον άνθρωπο έξω από όλη τη διαδικασία της εξέλιξης, θα ζήσουμε γκρίζες στιγμές στον χώρο της τεχνολογίας»
Στέλιος Ζωντός
Πρόεδρος της The Newtons Laboratory & CEO της Gravity The Newtons

«Η πολιτική πρέπει να ασκείται από πολιτικούς, αλλά οι πολιτικοί δεν πρέπει να είναι επαγγελματίες πολιτικοί»
Παύλος Μαρινάκης
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ & Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Η Υγεία του μέλλοντος χτίζεται σήμερα
Θεόδωρος Καρούτζος
Affidea Ελλάδος

«To Freenow χτίζει τον ρόλο του ως στρατηγικός συνεργάτης των πόλεων, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής»
Άσπα Τοπαλίδου
Freenow

Ισχυρά οικονομικά μεγέθη και μεγάλα έργα
Όμιλος AVAX

Ο κορυφαίος Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Όμιλος ΔΕΗ

Η ανάπτυξη επιταχύνει την επέκταση με βιώσιμο πρόσημο για την πόλη της Αθήνας
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Το επενδυτικό πλάνο ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων
ΕΥΔΑΠ

