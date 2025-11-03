Τον Ψηλορείτη «χτενίζουν» τα ΕΚΑΜ για την αναζήτηση τριών δραστών που αναζητούνται μετά το μακελειό στα Βορίζια της Κρήτης. Το χωριό του Ηρακλείου έχει μετατραπεί σε φρούριο λόγω και της κηδείας σήμερα το μεσημέρι του 39χρονου που έπεσε νεκρός από τους πυροβολισμούς, ενώ τα στόματα παραμένουν ερμητικά κλειστά αναφορικά με το αιματηρό περιστατικό, την ώρα που υπάρχουν φόβοι για νέο αιματοκύλισμα.

Από την ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν πως δεν υπάρχει πληροφορία ότι υπήρχε κάποια προσυνεννόηση ή κάποιο ραντεβού ανάμεσα στις δύο οικογένειες, οι οποίες φαίνεται ότι τυχαία συναντήθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, «βλέπουμε ότι κάποιοι δεν κατανοούν ακόμη και εν έτει 2025 ότι δεν είναι δυνατόν να λύνονται έτσι οι διαφορές τους – αν τελικά υπάρχουν διαφορές, καθώς αυτό δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα για την Αστυνομία. Μπορεί κάποια μέλη οικογένειας να θεωρούν υπεύθυνους κάποιους άλλους για κάποια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, χωρίς να υπάρχει κανένα τέτοιο στοιχείο στην Αστυνομία».

«Μιλώ για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού ότι δεν έχουν προκύψει ευρήματα που να αφορούν συγκεκριμένο πρόσωπο. Γίνεται έρευνα γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε τους δράστες αυτής της επίθεσης, όπως επίσης δεν υπάρχει πληροφορία ότι υπήρχε κάποια προσυνεννόηση ή κάποιο ραντεβού στις δύο οικογένειες. Φαίνεται ότι τυχαία δυστυχώς συναντήθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο. Υπήρξε διαπληκτισμός και στη συνέχεια είχαμε το αιματηρό περιστατικό», είπε σε δηλώσεις της στον ΣΚΑΪ.

«Είδαμε ακόμη και δύο 24ωρα μετά στις κατ’ οίκον έρευνες να βρίσκουμε παράνομο οπλισμό και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων. Εξετάζεται μάλιστα αν το ένα από τα δύο όπλα -το κυνηγετικό- χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, καθώς το όχημα του νεκρού είχε σημάδια από κυνηγετικά φυσίγγια», ανέφερε η κ. Δημογλίδου.

«Η Αστυνομία θα μείνει όσο χρειαστεί»

Παράλληλα, η κ. Δημογλίδου ενημέρωσε πως ακόμη και αυτήν την ώρα συνεχίζονται οι κατ’ οίκον έρευνες για την αναζήτηση των τριών που δεν έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής. «Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η έρευνα για τους 3 που έχουν ταυτοποιηθεί, υπάρχουν σίγουρα και άλλοι εμπλεκόμενοι. Δυστυχώς δεν μας βοηθούν οι μαρτυρίες».

Ερωτηθείσα για το πόσο διάστημα θα παραμείνουν οι αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή, η ίδια απάντησε «όσο χρειαστεί», χωρίς να αποκλείει και περαιτέρω ενίσχυση αν παραστεί ανάγκη.

«Δυστυχώς η Αστυνομία δεν ενημερώθηκε για προηγούμενα επεισόδια. Φτάνουν τώρα πληροφορίες και σε εμάς ότι υπήρχαν στο παρελθόν τέτοια περιστατικά, όμως δυστυχώς δεν ζητούσαν τη βοήθεια της Αστυνομίας, γιατί έτσι έχουν μάθει αυτοί οι άνθρωποι, έχουν μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο. Την ημέρα που τοποθετήθηκε ο μηχανισμός παρέμεινε το περιπολικό το βράδυ, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας δεν υπήρχε περιστατικό. Το πρωί, ενώ οι συνάδελφοι πραγματοποιούσαν αυτοψία, κλήθηκαν από μια γειτονική οικία ότι συνέβησαν άσκοποι πυροβολισμοί μετά την τοποθέτηση του μηχανισμού. Κάπου εκεί στην άλλη πλευρά του χωριού ξεκίνησε το αιματηρό περιστατικό.

Καταλήγοντας, για το αν υπάρχει εμπλοκή και τρίτης οικογένειας, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. σημείωσε: «Υπάρχουν δύο οικογένειες στους συλληφθέντες. Δεν έχουμε πληροφορία για κάποια άλλη οικογένεια, βέβαια εξετάζεται αν η γυναίκα που τραυματίστηκε θανάσιμα δέχθηκε πυροβολισμούς από ύψος. Δεν μπορεί να δέχθηκε από κοντινή απόσταση».