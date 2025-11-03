Πάνοπλοι αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στα βουνά του Ηρακλείου Κρήτης αναζητώντας τους τρεις άνδρες που εμπλέκονται στο μακελειό στα Βορίζια και έχουν διαφύγει της σύλληψης. Έρευνες γίνονται σε στάνες, μητάτα, σπηλιές και κάθε πιθανό ή απίθανο σημείο, που μπορεί να κρύβονται ο 19χρονος, ο 25χρονος και ο 29χρονος, οι οποίοι εκτιμάται ότι οπλοφορούν.

Παρά το γεγονός ότι έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλές αστυνομικές δυνάμεις, το κλίμα στην περιοχή παραμένει εκρηκτικό με τα μέλη των δύο οικογενειών να δείχνουν έτοιμα να ξαναπάρουν τα όπλα. «Οι αστυνομικοί θα παραμείνουν εκεί για όσο χρειαστεί, μέχρι να επικρατήσει ηρεμία στα Βορίζια και στην ευρύτερη περιοχή», διαμηνύουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Την ίδια ώρα, κάτι που συζητιέται ανάμεσα σε κατοίκους, είναι η εντολή για τη βόμβα στο υπό κατασκευή σπίτι να δόθηκε από γυναίκα. Βέβαια, άλλο το τι… ψιθυρίζεται, αλλά άλλο το τι καταθέτει κάποιος στην ΕΛ.ΑΣ., καθώς για μία ακόμη φορά κυριαρχούν τα κλειστά στόματα.

Σε συναγερμό οι Αρχές για την κηδεία του 39χρονου

Οι Αρχές βρίσκονται σε συναγερμό για την κηδεία σήμερα του 39χρονου, ο οποίος είναι ένας από τους νεκρούς της ασύλληπτης συμπλοκής. Αναμενόταν να πραγματοποιηθεί χθες, όπως ήταν προγραμματισμένο, ωστόσο υπό τον φόβο νέων συρράξεων αποφεύχθηκε.

Λίγο πριν τις οκτώ το βράδυ της Κυριακής 2/11/2025 η σορός του 39χρονου μεταφέρθηκε στο σπίτι που διέμενε με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους. Κλίμα οδυρμού επικράτησε όταν έφτασε η σορός στην περιοχή, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου και συγγενείς να ξεσπούν σε φωνές και κλάματα.

Η σορός του 39χρονου, που, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερις βολές από βολίδες διαφορετικών διαμετρημάτων, θα παραμείνει στο σπίτι για τον αποχαιρετισμό, μέχρι σήμερα στις 14:00 μετά το μεσημέρι, όταν και θα τελεστεί η κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια.

Όπως έγινε γνωστό μάλιστα, χθες, Σάββατο, λίγες ώρες μετά το θάνατο του 39χρονου σε κλειστό κύκλο και σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σε εκκλησία διπλανού χωριού, η βάπτιση τριών από τα παιδιά του που ήταν αβάφτιστα, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη. Μάλιστα το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση

Σημειώνεται πως χθες το απόγευμα η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε πως «διαπιστώθηκε η εμπλοκή, στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, 6 ατόμων, στα οποία περιλαμβάνεται ο 39χρονος θανών και οι δύο τραυματίες, που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών) συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται 3 ακόμη άτομα (19, 25 και 29 ετών).

Παράλληλα, από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 10 οικίες.

Από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, 2 καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, 145 φυσίγγια και 9 μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Για τα ανευρεθέντα -κατά περίπτωση- σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού ή συσχετίστηκαν με την υπό έρευνα υπόθεση, ενώ συνελήφθη ένας 54χρονος και προσήχθη ένα επιπλέον άτομο, προκειμένου να εξεταστεί σχετικά με την υπόθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.

Η έρευνα συνεχίζεται και για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».