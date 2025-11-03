Σε «φρούριο» έχουν μετατραπεί τα Βορίζια της Κρήτης μετά από τον καταιγισμό πυρών ανάμεσα σε μέλη δύο οικογενειών που έχουν βεντέτα εδώ και πάνω από 70 χρόνια. Τα στόματα παραμένουν ερμητικά κλειστά στο χωριό ενώ οι κάτοικοι είναι τρομαγμένοι και πολλά σπίτια έχουν γαζωθεί από σφαίρες.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες εμπλεκόμενους μάρτυρες και όπλα, ενώ στα Βορίζια βρίσκεται και επίλεκτη ομάδα του ελληνικού FBI ζητώντας απαντήσεις για το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 1/11 και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη τέσσερις.

Το χωριό «Βορίζια»

Σήμερα η κηδεία του 39χρονου

Η κηδεία του 39χρονου, ενός εκ των θυμάτων, αναμένεται να γίνει σήμερα στις 14:00 και οι Αρχές βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό. Υπό άλλες συνθήκες θα είχε πραγματοποιηθεί χθες, όπως ήταν προγραμματισμένο, ωστόσο υπό τον φόβο νέων συρράξεων αποφεύχθηκε.

Λίγο πριν τις οκτώ το βράδυ της Κυριακής 2-11-2025 η σορός του 39χρονου μεταφέρθηκε στο σπίτι που διέμενε με την σύζυγο του και τα παιδιά τους. Κλίμα οδυρμού επικράτησε όταν έφτασε η σορός στην περιοχή, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου και συγγενείς να ξεσπούν σε φωνές και κλάματα.

Η σορός του 39χρονου, που, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερις βολές από βολίδες διαφορετικών διαμετρημάτων, θα παραμείνει στο σπίτι για τον αποχαιρετισμό, μέχρι σήμερα στις 14:00 μετά το μεσημέρι, όταν και θα τελεστεί η κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια.

Όπως έγινε γνωστό μάλιστα, χθες, Σάββατο, λίγες ώρες μετά το θάνατο του 39χρονου σε κλειστό κύκλο και σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σε εκκλησία διπλανού χωριού, η βάπτιση τριών από τα παιδιά του που ήταν αβάφτιστα, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη. Μάλιστα το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.

Το χωριό έχει αποκλειστεί

Οι Αρχές έχουν ακροβολιστεί σε όλες τις μεριές του χωριού και όπως μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 3/11 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» έχουν αποκλείσει όλες τις εισόδους του.

Οι αστυνομικοί ακινητοποιούν όλα τα αυτοκίνητα και κάνουν σωματικούς ελέγχους στους οδηγούς, ενώ επίσης ψάχνουν και τα αυτοκίνητα καθώς ενδέχεται να υπάρξουν όπλα ή άλλο πολεμικό υλικό.

Χθες, μεταξύ άλλων, έγιναν και έφοδοι σε σπίτια εμπλεκόμενων προσώπων των δύο οικογενειών. Κατέσχεσαν ένα πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, βρέθηκε ένα δίκαννο, δύο καραμπίνες από τις οποίες η μία ήταν χωρίς σειριακό αριθμό, πλήθος φυσιγγίων και μαχαιριά.

Τα σχολεία σήμερα και αύριο θα παραμείνουν κλειστά.