Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως σχετικά με τη φονική συμπλοκή στα Βορίζια, που συνεχίζει να προκαλεί σοκ στην Κρήτη.

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη ανατρέπει πλήρως τις αρχικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με τις οποίες η γυναίκα είχε χάσει τη ζωή της από ανακοπή την ώρα της αιματηρής συμπλοκής.

Όπως αναφέρει το Cretalive, «η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως η γυναίκα δέχθηκε σφαίρα η οποία της τρύπησε τους πνεύμονες και χτύπησε τη σπονδυλική στήλη».

Το εύρημα αυτό αλλάζει δραματικά την εικόνα για το πώς εξελίχθηκε το φονικό, αποδεικνύοντας ότι η 56χρονη ήταν ακόμη ένα θύμα των πυροβολισμών που σκόρπισαν τον τρόμο στο χωριό.

Η κηδεία της άτυχης γυναίκας θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, σε βαρύ και πένθιμο κλίμα, με τους συγγενείς της να απαιτούν δικαίωση και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αναβολή στην κηδεία του 39χρονου για λόγους ασφαλείας

Παράλληλα, η Αστυνομία αποφάσισε να αναβάλει την ταφή του 39χρονου πατέρα πέντε παιδιών, ο οποίος έπεσε νεκρός στην ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Όπως μετέδωσε το Creta24, «οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν πως συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι ασφαλείας» και για τον λόγο αυτό η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, πιθανότατα τη Δευτέρα ή την Τρίτη.

Η σορός του άνδρα μεταφέρθηκε το πρωί στο ΠΑΓΝΗ για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ωστόσο η τεταμένη ατμόσφαιρα στο χωριό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η πομπή θα περνούσε μπροστά από τα σπίτια της αντίπαλης οικογένειας, οδήγησαν στην απόφαση για αναβολή. Οι Αρχές εκτιμούν ότι οποιαδήποτε λάθος κίνηση θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τη βεντέτα, και γι’ αυτό επιλέγουν τη μέγιστη προσοχή.

Καλοκαιρινός: Κρητική λεβεντιά είναι να εναντιωθούμε στην αθλιότητα

Τη δική του θέση για το τραγικό περιστατικό εξέφρασε ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά η βία και η παράνομη οπλοκατοχή που «ματώνουν» την Κρήτη.

Ο κ. Καλοκαιρινός έκανε μια αιχμηρή τοποθέτηση για το φαινόμενο της ανομίας στο νησί, ζητώντας από την κοινωνία να σταθεί «απέναντι σε κάθε μορφή αυτοδικίας και παράνομης οπλοχρησίας».

«Πότε θα ξεριζώσουμε τη βία που φωλιάζει στις τοπικές κοινωνίες μας;» διερωτήθηκε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως η Κρήτη είναι αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής επικράτειας, όπου «ισχύουν οι νόμοι της Ελληνικής Δημοκρατίας».

Κλείνοντας, σημείωσε με νόημα: «Η εναντίωση στην αθλιότητα είναι η αληθινή δικαίωση της κρητικής λεβεντιάς», προσθέτοντας ότι αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι «λιγότερος αυτοθαυμασμός και περισσότερη αυτοκριτική».

Στο μεταξύ, σε μία προσαγωγή και μία σύλληψη προχώρησε η ΕΛΑΣ μετά από έρευνα των ΕΚΑΜ σε σπίτια στο χωριό Βορίζια.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για εντοπισμό σφαιρών, καθώς και αδήλωτης καραμπίνας.

Κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα

Σχεδόν ένα εικοσιτετράωρο μετά το μακελειό, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον τέσσερις ακόμη, το χωριό παραμένει σε κατάσταση πολιορκίας, καθώς αστυνομικές δυνάμεις έχουν κατακλύσει την περιοχή.

Η παρουσία τους είναι ισχυρότατη, καθώς επικρατεί έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο νέου αιματοκυλίσματος ανάμεσα στις δύο οικογένειες που βρίσκονται σε πολυετή διαμάχη.

Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη και οι αστυνομικοί θα παραμείνουν στο χωριό για όσο χρειαστεί.

Σήμερα, υπό εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας, θα τελεστεί η κηδεία του 39χρονου πατέρα πέντε παιδιών, που έπεσε νεκρός στη χθεσινή ανταλλαγή πυροβολισμών.

Παράλληλα, ο Δήμος Φαιστού αποφάσισε να παραμείνουν κλειστά αύριο και μεθαύριο τα σχολεία στα Βορίζια και στον Ζαρό, σε μια προσπάθεια να κατευναστούν τα πνεύματα και να αποφευχθούν νέα επεισόδια.