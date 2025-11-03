Λεπτομέρειες για το μακελειό που σημειώθηκε στο χωριό Βορίζια της Κρήτης έδωσε ο αδερφός της 56χρονης που έπεσε νεκρή. Περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και την αναζωπύρωση της βεντέτας που κρατάει εδώ και 70 χρόνια, ο άνδρας τόνισε πως «η αστυνομία δεν έπρεπε να το αφήσει αυτό να συμβεί».

«Όταν βρέθηκα εκεί, όταν άκουσα τους έντονους πυροβολισμούς, ήμουν στο σπίτι με τη μάνα μου και έτρεξα εκεί. Στα 20 μέτρα από εμένα έγινε η ιστορία. Πήρα την αδερφή μου που τη βρήκα κάτω και προσπάθησα να τη βγάλω από τα πυρά που έπεφταν», επεσήμανε μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο αδερφός της 56χρονης που έχασε τη ζωή της από τους πυροβολισμούς, Κώστας Φραγκιαδάκης.

«Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν η αδερφή μου κάτω και το μόνο που με ένοιαζε ήταν να πάρω την αδερφή μου. Δεν κοίταζα πουθενά. Και να με σκοτώσετε, δεν θα σας πω ποιος ήταν εκεί, γιατί δεν μπορώ, γιατί κοίταζα την αδερφή μου», είπε.

Όπως τόνισε ο ίδιος, ήδη από το πρωί του Σαββάτου καλούσε την αστυνομία εξαιτίας της τεταμένης κατάστασης, ωστόσο κανένας δεν σήκωσε το τηλέφωνο.

«Δεν μπορεί κανένας από αυτούς που έφυγε να γυρίσει πίσω και είναι κρίμα. Δεν πρέπει να χάνονται ζωές. Το θέμα είναι να επικρατήσει η λογική και η ψυχραιμία και να σταματήσει το κακό εδώ», δήλωσε.

Τα πάντα γαζωμένα από τις σφαίρες στο χωριό

Γαζωμένα από τις σφαίρες που έπεσαν βροχή είναι σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα στο χωριό.

Οι κάτοικοι της περιοχής ζουν με τον φόβο της συνέχειας της βεντέτας, η οποία κρατά πάνω από 70 χρόνια ανάμεσα σε δύο οικογένειες του χωριού, ενώ οι αστυνομικοί ψάχνουν εμπλεκόμενους μάρτυρες και όπλα.

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 39χρονο

Η κηδεία του 39χρονου, ενός εκ των θυμάτων, θα γίνει σήμερα στις 14:00 και οι Αρχές βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό. Υπό άλλες συνθήκες θα είχε πραγματοποιηθεί χθες, όπως ήταν προγραμματισμένο, ωστόσο υπό τον φόβο νέων συρράξεων αποφεύχθηκε.

Στο ΠΑΓΝΗ νοσηλεύονται τρεις άνθρωποι, μία γυναίκα και δύο άνδρες.

«Η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή. Τα τραύματα που φέρουν δεν είναι ιδιαίτερα κρίσιμα. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα στην εξέλιξη της υγείας τους», είπε ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης.