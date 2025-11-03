Το χωριό Βορίζια στο Ηράκλειο της Κρήτης μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη, με το πανελλήνιο να παρακολουθεί την αιματηρή βεντέτα οικογενειών με κομμένη την ανάσα. Ο θλιβερός απολογισμός είναι δύο νεκροί, ένας 39χρονος πατέρας πέντε παιδιών και μία 56χρονη νοσοκόμα, η οποία είχε βρεθεί στο χωριό προκειμένου να τελέσει μνημόσυνο στον πατέρα της και εντελώς τυχαία βρέθηκε εν μέσω πυρών.

Τα όσα έγιναν στο χωριό σχολίασε κάτοικος της περιοχής. «Αυτά που γίνονται δεν είναι σωστά πράγματα να γίνονται. Στη σημερινή εποχή πάει πολλά χρόνια πίσω το χωριό με αυτή τη βεντέτα και δεν είναι σωστό να ανατινάξουν και το σπίτι. Ήταν λάθος. Δεν μας έχουν πει τίποτα, δεν μαθαίνουμε τίποτα. Και όπως ήρθαν τα πράγματα δεν πάει κανείς στο χωριό να μάθει λεπτομέρειες. Δεν ήθελαν εκεί στη γειτονιά τους να πάρουν το σπίτι αυτό η άλλη οικογένεια. Δεν ήθελαν να αγοράσουν σπίτι κοντά σε αυτούς. Αυτά είναι γνωστά βέβαια στο χωριό. Το σπίτι το έχουν αγοράσει 3-4 χρόνια. Τώρα πώς τα καταφέραμε και φτάσαμε εδώ; Κανείς δεν ξέρει.

Δεν ήταν άνθρωπος που διατηρούσε βεντέτα (σ.σ. ο 39χρονος). Δεν ήταν τέτοια άτομα.

Τα επεισόδια που έκαναν τώρα δεν είχαν και πολλή σχέση με τα παλιά που έγιναν στο χωριό (σ.σ. η αιματηρή βεντέτα του 1955 στα Βορίζια)», είπε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

«Έγινε μία έκρηξη σε ένα σπίτι, έβαλαν βόμβα. Και πήγαν η άλλη οικογένεια να ζητήσει ευθύνες, γιατί πίστευαν ότι αυτοί το έκαναν, γιατί είχαν διαφορές κτηματικές. Με το που έγινε αυτό, άρχισε μία συμπλοκή αλληλοκατηγοριών, μία γυναίκα πέθανε από καρδιακή προσβολή και ξαφνικά θεωρήθηκε πολύ βαρύ και άρχισαν πυροβολισμοί. Όταν κυνηγιούνται κάποιοι άνθρωποι με καλάσνικοφ, η Αστυνομία δεν μπορεί να κάνει τίποτα, παρά μόνο να σκοτώσει ή να περικυκλώσει ή να απομονώσει το χωριό. Και οι μεν και οι δε κυνηγιούνται σαν τα σκυλιά», είπε, από την πλευρά της, συγγενής της μίας οικογένειας.

Στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» μίλησε και ο Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας. «Η έρευνα για τα όσα συνέβησαν είναι σε εξέλιξη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για βεντέτα, όλα θα ερευνηθούν, θα δούμε ποιο ήταν το κίνητρο αυτής της επίθεσης. Δεν υπήρχε κάτι που να προϊδέαζε τα όσα τραγικά ακολούθησαν. Δεν γνωρίζω ότι η αδελφή του νεκρού 39χρονου είχε ζητήσει βοήθεια από την ΕΛ.ΑΣ.».

Το χρονικό

Μετά από έκρηξη σε υπό κατασκευή οικοδομή το βράδυ της Παρασκευής 31/10, χθες το πρωί του Σαββάτου, δράστες «γάζωσαν» σπίτια.

Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. με πάνοπλους αστυνομικούς απέκλεισαν το χωριό, ενώ για αρκετή ώρα μετά το περιστατικό ακούγονταν ακόμα πυροβολισμοί.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν θανάσιμα δύο άτομα, μία γυναίκα 57 ετών και ένας 39χρονος άνδρας.

Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο Βενιζέλειο νοσοκομείο και στα Κέντρα Υγείας Μοιρών και Αγίας Βαρβάρας.

Το αιματοκύλισμα ήταν αποτέλεσμα της βεντέτας μεταξύ δύο οικογενειών που κρατάει εδώ και 70 χρόνια. Από το 1955 έχουν συμβεί αρκετές επιθέσεις με πρωταγωνιστές μέλη των δύο οικογενειών, με θύματα και από τις δύο πλευρές. Αφορμή, ωστόσο, για τη συμπλοκή ήταν ότι η μία οικογένεια αποφάσισε να χτίσει σε «περιοχή» που είχε συμφωνηθεί να ανήκει στην άλλη πλευρά.