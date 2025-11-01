Ένα σπίτι “σε λάθος πλευρά”, μια έκρηξη και δύο οικογένειες που για χρόνια ζούσαν σε καθεστώς διαρκούς έντασης. Το μακελειό στα Βορίζια δεν ήρθε ξαφνικά· ήταν, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από το creta24, η κορύφωση μιας μακράς αντιπαλότητας ανάμεσα στις οικογένειες Φραγκιαδάκη και Καργάκη, με παρελθόν γεμάτο προστριβές, αντεγκλήσεις και ένοπλα επεισόδια.

Tο σπίτι στις παρακάτω φωτογραφίες είναι η υπό κατασκευή οικία στα Βορίζια που το βράδυ της Παρασκευής 31/10, τοποθετήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός και μια μέρα μετά, σήμερα Σάββατο 1/11 οι σφαίρες έπεσαν βροχή.

Η βεντέτα αφορά τις οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με το creta24.gr πως όλα ξεκίνησαν το προηγούμενο διάστημα, όταν μέλος της οικογένεια Φραγκιαδάκη, η οποία διαμένει σε τελείως άλλη πλευρά των Βοριζίων από την οικογένεια Καργάκη, αγόρασε οικοδομή κοντά στην “πλευρά” των Καργάκηδων και ξεκίνησε εργασίες για την ολοκλήρωσή του.

Η αστυνομία εκτιμά ότι αυτό ενόχλησε ιδιαίτερα την άλλη πλευρά, ίσως επειδή βρέθηκαν ξαφνικά «δίπλα δίπλα» ή γιατί ίσως υπήρχε ενδιαφέρον και από τους Καργάκηδες για το ίδιο ακίνητο. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες η οικογένεια Καργάκη με οικονομικό αντάλλαγμα ζήτησαν από την οικογένεια Φραγκιαδάκη να μην προχωρήσουν στην αγορά και την ολοκλήρωση κατοικίας στην οικοδομή.

Η οικογένεια δεν αποδέχθηκε την πρόταση και τελικά το βράδυ της Παρασκευής εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός, που τοποθετήθηκε ως αντίποινα. Ήταν η αρχή για να ξεκινήσει λίγες ώρες μετά «εμφύλιος πόλεμος» με νεκρούς και τραυματίες.

Ένας 39χρονος και μια 57χρονη οι δύο νεκροί

Ένας 39χρονος, πατέρας έξι παιδιών είναι μεταξύ των θυμάτων, με καταγωγή από τα Βορίζια και μελισσοκόμος στο επάγγελμα.

Μία 57χρονη νοσηλεύτρια στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων είναι το δεύτερο θύμα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι πέθανε από ανακοπή καρδιάς και όχι από τις σφαίρες, όμως «φως» στα ακριβή αίτια θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Πληροφορίες που δεν έχουν όμως ακόμα επιβεβαιωθεί επισήμως, κάνουν λόγο και για τρίτο νεκρό.

Οι οικογένειες είχαν κάνει «σασμό» και τον παραβίασαν

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ από την περιοχή των Βοριζίων, οι δύο οικογένειες είχαν διαφορές με μήλο της έριδος τα βοσκοτόπια εδώ και πολλά χρόνια. Πρίν από περίπου ένα χρόνο μάλιστα, είχε ξαναγίνει ανταλλαγή πυροβολισμών στην πλατεία του χωριού, όπου έγιναν και μικροτραυματισμοί. Η παθογένεια των ορεινών χωριών όμως “κουκούλωσε” το συμβάν, το οποίο δεν έφτασε στα αυτιά της αστυνομίας, όπως αποκαλύπτουν πηγές από την περιοχή. Το κακό κρύφτηκε και μάλιστα έγινε και ο περιβόητος “σασμός” με μια συντεκνιά, δηλαδή με τη βάφτιση ενός παιδιού της μίας οικογένειας με νονό άτομο από την άλλη. Ωστόσο, αυτός ο “σασμός” φαίνεται ότι δεν έγινε σεβαστός και είχαμε το σημερινό μακελειό.

Το σημερινό μακελειό δεν έχει καμία σχέση με την πολύνεκρη βεντέτα του 1955

Σε κάθε περίπτωση, το σημερινό επεισόδιο δεν σχετίζεται με τη βεντέτα που ξεκλήρισε πριν από 70 ολόκληρα χρόνια το χωριό με 8 νεκρούς. Κατά διαβολική (μόνο) σύμπτωση, ένας από τους νεκρούς του 1955 είναι πρόγονος της πρώτης οικογένειας

Βορίζια: Νέες εικόνες από το χωριό – Οχήματα με σκάγια, παντού αστυνομικοί

Σε αστυνομική «καραντίνα» έχουν τεθεί τα Βορίζια Ηρακλείου, όπου έγινε το μακελειό με τους πυροβολισμούς. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ στο χωριό, τόσο για στοιχεία όσο και για τυχόν ενόπλους που κρύβονται, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ταυτόχρονα απομακρύνονται οχήματα που δέχθηκαν πυρά τα οποία θα ελεγχθούν εξονυχιστικά από αρμόδια κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ.