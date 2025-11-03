Σε κλίμα οδύνης αποχαιρέτησαν στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι, τον 39χρονο που έχασε τη ζωή του στη διάρκεια του μακελειού το πρωί του περασμένου Σαββάτου. Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στην κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

«Σ’ αγαπώ! Σ’ αγαπώ μ’ ακούς;», ακούγεται να φωνάζει μια γυναίκα στα Βορίζια, όπου κηδεύεται ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, ο οποίος έπεσε νεκρός στη «βροχή» πυροβολισμών του περασμένου Σαββάτου στο χωριό του Ηρακλείου Κρήτης. Τα Βορίζια έχουν ντυθεί στα μαύρα μετά το αιματοκύλισμα με τους δύο νεκρούς.

Μαυροφορεμένοι συγγενείς και φίλοι του 39χρονου τον συνόδευσαν στην εκκλησία του χωριού, όπου ψάλλεται η εξόδιος ακολουθία.

Με μοιρολόγια, κραυγές και κλάματα, η μητέρα, οι αδερφές και η σύζυγός του θρηνούν για τον 39χρονο πατέρα πέντε παιδιών, που ενεπλάκη στο ένοπλο επεισόδιο και έπεσε νεκρός έχοντας δεχτεί τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από την Κρήτη αλλά και ειδικές μονάδες που έφτασαν από την Αθήνα, εξακολουθούν να πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, με επίκεντρο τα τρία άτομα που αναζητούνται. Έναν 19χρονο, έναν 25χρόνο και έναν 29χρόνο που όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, είχαν εμπλοκή στο ένοπλο περιστατικό, μαζί με τους δύο που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

Υπενθυμίζεται ότι η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε χθες στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι δυο τραυματίες σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη.

Την ίδια ώρα, εξιτήριο από το Βενιζέλειο έλαβε η 26χρονη γυναίκα που είχε τραυματιστεί, ενώ και η τραυματισμένη γυναίκα που νοσηλευόταν στο ΠΑΓΝΗ αναμένεται μέσα στην ημέρα να κάνει εξιτήριο.

Στα Χανιά αύριο η κηδεία της 57χρονης

Στα Χανιά θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, η κηδεία της 57χρονης Ευαγγελίας Φουντεδάκη (το γένος Φραγκιαδάκη) που έπεσε επίσης νεκρή κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών στα Βορίζια, το περασμένο Σάββατο.

Η γυναίκα, που ζούσε και εργαζόταν στα Χανιά, βρισκόταν στα Βορίζια για το ετήσιο μνημόσυνο του πατέρα της, όπου δυστυχώς βρήκε τραγικό θάνατο στην ένοπλη συμπλοκή ανάμεσα σε μέλη της οικογένειάς της και άλλης μιας οικογένειας του χωριού.

Η οικογένειά της έχει ήδη αναχωρήσει από τα Βορίζια με προορισμό τα Χανιά, για να προετοιμαστεί για την κηδεία της αλλά και για να εκτονωθεί η κατάσταση.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 14:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Αλικιανό Χανίων και θα ακολουθήσει η ταφή στο εκεί κοιμητήριο. Η σορός της θα βρίσκεται στο ναό από τις 12:00 το μεσημέρι.