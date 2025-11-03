Σε βαρύ κλίμα γίνεται σήμερα το μεσημέρι η κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια, ένα χωριό που φορά τα μαύρα μετά το μακελειό του Σαββάτου, ενώ ισχυρή αστυνομική παρουσία περιφρουρεί την περιοχή για την αποφυγή επεισοδίων.

Η νεκρώσιμη πομπή αναμένεται να περάσει από όλο το χωριό καθώς το νεκροταφείο βρίσκεται στην άκρη του, εκεί όπου είναι το σπίτι των μελών της άλλης οικογένειας που έχουν εμπλακεί στο αιματοκύλισμα.

Αίτηση προς την Εισαγγελία Ηρακλείου κατέθεσαν μέλη της οικογένειας του Φανούρη Καργάκη, ζητώντας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του cretalive.gr, να τους δοθεί άδεια – καθώς βρίσκονται στη φυλακή – για να παραστούν στην κηδεία του 39χρονου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αίτημα προερχόταν από έναν από τους αδελφούς του 39χρονου, καθώς και τον γαμπρό και τον ανιψιό του, οι οποίοι είναι προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού.

Ζήτησαν από τις εισαγγελικές αρχές να μπορέσουν να παραστούν στην κηδεία, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, μετά και την αρνητική εισήγηση της ΕΛ.ΑΣ., δεν δόθηκε η σχετική άδεια.

Στα Χανιά αύριο η κηδεία της 57χρονης

Στα Χανιά θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, η κηδεία της 57χρονης Ευαγγελίας Φουντεδάκη (το γένος Φραγκιαδάκη) που έπεσε επίσης νεκρή κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών στα Βορίζια, το περασμένο Σάββατο.

Η γυναίκα, που σύμφωνα με το creta24.gr, ζούσε και εργαζόταν στα Χανιά, βρισκόταν στα Βορίζια για το ετήσιο μνημόσυνο του πατέρα της, όπου δυστυχώς βρήκε τραγικό θάνατο στην ένοπλη συμπλοκή ανάμεσα σε μέλη της οικογένειάς της και άλλης μιας οικογένειας του χωριού.

Ραγίζει καρδιές το μοιρολόι της μάνας της 56χρονης Ευαγγελίας, του δεύτερου θύματος της Βεντέτας στην Κρήτη.

Η οικογένειά της έχει ήδη αναχωρήσει από τα Βορίζια με προορισμό τα Χανιά, για να προετοιμαστεί για την κηδεία της αλλά και για να εκτονωθεί η κατάσταση.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 14:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Αλικιανό Χανίων και θα ακολουθήσει η ταφή στο εκεί κοιμητήριο. Η σορός της θα βρίσκεται στο ναό από τις 12:00 το μεσημέρι.

Έρευνες στα βουνά για τους δράστες, κλειστά τα στόματα για το αιματοκύλισμα

Εντωμεταξύ, πάνοπλοι αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί και στα βουνά του Ηρακλείου Κρήτης αναζητώντας τους τρεις άνδρες που εμπλέκονται στο μακελειό στα Βορίζια και έχουν διαφύγει της σύλληψης. Έρευνες γίνονται σε στάνες, μητάτα, σπηλιές και κάθε πιθανό ή απίθανο σημείο, που μπορεί να κρύβονται ο 19χρονος, ο 25χρονος και ο 29χρονος, οι οποίοι εκτιμάται ότι οπλοφορούν.

Παρά το γεγονός ότι έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλές αστυνομικές δυνάμεις, το κλίμα στην περιοχή παραμένει εκρηκτικό με τα μέλη των δύο οικογενειών να δείχνουν έτοιμα να ξαναπάρουν τα όπλα. «Οι αστυνομικοί θα παραμείνουν εκεί για όσο χρειαστεί, μέχρι να επικρατήσει ηρεμία στα Βορίζια και στην ευρύτερη περιοχή», διαμηνύουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Την ίδια ώρα, κάτι που συζητιέται ανάμεσα σε κατοίκους, είναι η εντολή για τη βόμβα στο υπό κατασκευή σπίτι να δόθηκε από γυναίκα. Βέβαια, άλλο το τι… ψιθυρίζεται, αλλά άλλο το τι καταθέτει κάποιος στην ΕΛ.ΑΣ., καθώς για μία ακόμη φορά κυριαρχούν τα κλειστά στόματα.

«Να αρθεί το πέπλο του φόβου που δημιουργεί το πέπλο της σιωπής»

Την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών που θα οδηγήσουν στην πάταξη της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας στην Κρήτη, επισημαίνει με δήλωσή του ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός τονίζει ότι τώρα είναι ώρα για δράση, αναφέροντας: «Δεν αρκεί να εκφράζουμε τη θλίψη μας όταν αυτά τα γεγονότα επαναλαμβάνονται και εκδηλώνονται με τον τρόπο που τα ζήσαμε όλοι τις τελευταίες μέρες. Είναι ώρα για δράση, είναι ώρα για ανάληψη ευθύνης από τον καθένα απ’ όσους εκπροσωπούν θεσμούς και ασκούν εξουσία. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αποφασίσουμε και να το δηλώσουμε ξεκάθαρα είναι ότι θα τεθεί τέλος στην παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία στην Κρήτη. Και θα πρέπει να αναληφθεί κάθε πρωτοβουλία η οποία θα οδηγήσει στο αποτέλεσμα αυτό. Πρέπει προφανώς να υπάρξει μια συνεννόηση την οποία επιδιώκω και προσωπικά με τους εκπροσώπους της Πολιτείας και με την Αυτοδιοίκηση ώστε και εκείνη στο μερίδιό της να μπορέσει να συντελέσει, και βέβαια με τους εκπροσώπους μας στο Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να μείνουμε σε ευχολόγια. Πρέπει να δούμε κατάματα την πραγματικότητα και η πραγματικότητα αυτή είναι ζοφερή και υποθηκεύει ένα μέλλον το οποίο έχουμε την ευθύνη να εξασφαλίσουμε στο μέτρο του δυνατού. Όλη η συζήτηση πρέπει να κατευθυνθεί στην επόμενη ημέρα. Είναι στιγμή για να δράσουμε».

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων για πρωτοβουλίες που μπορεί να αναληφθούν, ανάλογες με εκείνη που είχε ξεκινήσει από τον αείμνηστο πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργο Γραμματικάκη, ο δήμαρχος Ηρακλείου ανέφερε: «Όχι μόνο σήμερα, αλλά για ιδιαίτερους λόγους σήμερα, ο Γιώργος Γραμματικάκης μάς λείπει. Και φωνές όπως αυτή του Γιώργου Γραμματικάκη λείπουν. Αλλά αυτό πρέπει να το αναπληρώσουμε. Έχω προτείνει στον πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης να αναλάβει μια σχετική πρωτοβουλία συνάντησης των αυτοδιοικητικών της Κρήτης, των εκπροσώπων μας στο Κοινοβούλιο και παραγόντων της Πολιτείας στην οποία θα πρέπει όλοι να εκφραστούν με ευθύτητα και παρρησία. Να καταρτιστεί ένα συγκεκριμένο συνολικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας αλλά και γενικότερα της οργανωμένης παραβατικότητας στο νησί. Εκεί θα πρέπει να επιμεριστεί και η δουλειά καθ’ αρμοδιότητα, ο καθένας να αναλάβει το κομμάτι που του αναλογεί. Θεωρώ ότι χρειάζεται συντονισμός αλλά χρειάζεται και σύμπνοια και αυτός είναι και ένας τρόπος για να βοηθήσουμε να αρθεί το πέπλο του φόβου που δημιουργεί το πέπλο της σιωπής».