Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησε τα ξημερώματα έφοδο σε κελιά κρατουμένων στις φυλακές Αλικαρνασσού Κρήτης. Πρόκειται για κελιά όπου μεταξύ άλλων κρατούνται συγγενικά πρόσωπα των δύο οικογενειών που ενεπλάκησαν στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τον εντοπισμό κάποιου όπλου, πάρα μόνο ενός κινητού τηλεφώνου που θα εξεταστεί από τη ΔΕΕ.

Σημειώνεται πως χθες οικογένεια, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν σε κλίμα οδύνης στα Βορίζια του δήμου Φαιστού τον 39χρονο, ενώ πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στην κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Με μοιρολόγια, κραυγές και κλάματα, η μητέρα, οι αδερφές και η σύζυγός του θρήνησαν τον 39χρονο πατέρα πέντε παιδιών, που ενεπλάκη στο ένοπλο επεισόδιο και έπεσε νεκρός έχοντας δεχτεί τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα.

«Κόντεψε να γκρεμίσει τη φυλακή» ο αδερφός του 39χρονου στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του

Σύμφωνα με το cretalive.gr, την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης είχε επισκεφθεί στις φυλακές Αλικαρνασσού τους προφυλακισμένους συγγενείς του, τον αδερφό του, τον γαμπρό του και τον ανιψιό του. Μία ημέρα αργότερα, το μεσημέρι του Σαββάτου 1η Νοεμβρίου, η είδηση για το μακελειό με τους δύο νεκρούς και τους τραυματίες έγινε αστραπιαία γνωστή στις φυλακές και πολύ γρήγορα οι τρεις πληροφορήθηκαν ότι ο ένας νεκρός ήταν ο δικός τους Φανούρης.

Ο αδερφός του ξεσήκωσε όλη τη φυλακή για να πάει στην κηδεία του 39χρονου, όμως ο αρμόδιος εισαγγελέας απέρριψε το σχετικό αίτημα μεταγωγής του συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Σωφρονιστικοί και άλλοι κρατούμενοι δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά. Έμοιαζε με θηρίο ανήμερο, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της τοπικής ιστοσελίδας. Φώναζε να του ανοίξουν τις πόρτες να πάει στην κηδεία. Ήταν τέτοιο το ξέσπασμά του, που κόντεψε να γκρεμίσει όλη τη φυλακή, όπως περιγράφουν κάποιοι.

Στα Χανιά σήμερα η κηδεία της 56χρονης

Στα Χανιά θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φουντεδάκη (το γένος Φραγκιαδάκη) που έπεσε επίσης νεκρή κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών στα Βορίζια, το περασμένο Σάββατο.

Η γυναίκα, ζούσε και εργαζόταν στα Χανιά, βρισκόταν στα Βορίζια για το ετήσιο μνημόσυνο του πατέρα της, όπου δυστυχώς βρήκε τραγικό θάνατο στην ένοπλη συμπλοκή.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 14:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Αλικιανό Χανίων και θα ακολουθήσει η ταφή στο εκεί κοιμητήριο. Η σορός της θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00 το μεσημέρι.