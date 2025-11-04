Το απόλυτο χάος επικράτησε στα Βορίζια Ηρακλείου το πρωί του Σαββάτου 1η Νοεμβρίου, όπου τουλάχιστον εννέα άτομα βρέθηκαν μεταξύ των διασταυρούμενων πυρών σε ένα αιματηρό περιστατικό.

Η κοινότητα παραμένει σοκαρισμένη, καθώς τα σημάδια από τους πυροβολισμούς θυμίζουν σε κάθε γωνιά την αγριότητα του επεισοδίου.

Σπασμένα τζάμια σε καταστήματα, τρύπες σε τοίχους σπιτιών και φθορές σε σταθμευμένα οχήματα συνθέτουν την εικόνα μιας «τραυματισμένης» κοινότητας. Κάλυκες παραμένουν στο δάπεδο καταστημάτων, μάρτυρες της ανταλλαγής πυρών που στιγμάτισε το χωριό.

Τι έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής

Εννιά άτομα φαίνεται πως μπαίνουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Πρόκειται για έξι άνδρες και τρεις γυναίκες, οι περισσότεροι από τους οποίους ανήκουν στις δύο αντίπαλες οικογένειες.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της εκπομπής «Live News» του Mega, αυτή τη στιγμή τα δεδομένα είναι τα εξής:

Μέχρι στιγμής έχει σχηματιστεί δικογραφία για τον 39χρονο νεκρό (οικογένεια Καργάκη) και για πέντε άτομα (οικογένεια Φραγκιαδάκη), οι οποίοι θεωρείται ότι ενεπλάκησαν στην αιματοχυσία του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου. Σημειώνεται ότι γίνεται λόγος και για ακόμη έναν εμπλεκόμενο, ο οποίος ωστόσο δεν έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές.

Νεκροί:

1. Οικογένεια Καργάκη (1 άτομο): Νεκρός είναι ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης.

2. Οικογένεια Φραγκιαδάκη (1 άτομο): Νεκρή είναι η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Τραυματίες:

1. Οικογένεια Καργάκη (κανένα άτομο): Δεν υπάρχει τραυματίας.

2. Οικογένεια Φραγκιαδάκη (3 άτομα): η 53χρονη Γεωργία Φραγκιαδάκη (αδελφή της 56χρονης), ο 25χρονος Α. Φραγκιαδάκης (ανιψιός της 56χρονης) και ο 30χρονος Μ. Στιβακτάκης (ανιψιός της 56χρονης). Οι δύο τελευταίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και αναμένεται να απολογηθούν την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, αν το επιτρέψει η υγεία τους.

Εκτός αυτών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και μία 26χρονη που βρέθηκε στο σημείο και είναι άγνωστο προς το παρόν αν ανήκει σε κάποια από τις δύο οικογένειες ή όχι.

Από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη, αναμένεται να συλληφθούν μόλις βρεθούν (3 άτομα): ο 29χρονος Μ. Φραγκιαδάκης, ο 27χρονος Γ. Φραγκιαδάκης και ο 19χρονος Κ. Φραγκιαδάκης. Οι συγκεκριμένοι άνδρες διαφεύγουν της σύλληψης μέχρι στιγμής, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στις βουνοκορφές του Ψηλορείτη, με στόχο τον εντοπισμό τους και την αποτροπή νέων θανάτων.

Αστυνομικοί που βρίσκονται στα Βορίζια έκαναν έφοδο σήμερα σε τρία σπίτια στο Ρέθυμνο μήπως έχουν βρει εκεί καταφύγιο οι τρεις καταζητούμενοι, αλλά δεν βρέθηκαν. Πληροφορίες της εκπομπής αναφέρουν επίσης, ότι οι τρεις άνδρες ενδέχεται να παραδοθούν τις επόμενες ημέρες.

Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, ενώ μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί ότι έχουν πέσει πάνω από 250 σφαίρες.

Οι τραυματίες και οι νεκροί δεν προήλθαν από όπλα τύπου Καλάσνικοφ, αλλά από πιστόλια και κυνηγετικές καραμπίνες. Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, βρέθηκαν στο σημείο σφαίρες από Καλάσνικοφ, χωρίς όμως να τραυματίσουν κανέναν.

Οι Αρχές επικεντρώνονται τώρα στο να αποσαφηνίσουν πόσα ακριβώς άτομα συμμετείχαν στον «πόλεμο» του Σαββάτου. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι συμμετέχοντες φαίνεται να ήταν έξι, ωστόσο οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ήταν περισσότεροι όσοι τράβηξαν τη σκανδάλη.