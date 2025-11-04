Νεκρική σιγή επικρατεί στα Βορίζια Ηρακλείου, μετά τη φονική βεντέτα που συγκλόνισε το χωριό, αλλά και όλη την Ελλάδα το Σάββατο 1 Νοεμβρίου.

Η κοινότητα παραμένει σοκαρισμένη, καθώς τα σημάδια από τους πυροβολισμούς θυμίζουν σε κάθε γωνιά την αγριότητα του επεισοδίου. Μετά και την κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη -ενός εκ των δύο θυμάτων– οι κάτοικοι ζουν υπό τον φόβο νέων επεισοδίων και η παρουσία της αστυνομίας είναι εμφανής σε κάθε στενό.

Σπασμένα τζάμια σε καταστήματα, τρύπες σε τοίχους σπιτιών και φθορές σε σταθμευμένα οχήματα συνθέτουν την εικόνα μιας «τραυματισμένης» κοινότητας. Κάλυκες παραμένουν στο δάπεδο καταστημάτων, μάρτυρες της ανταλλαγής πυρών που στιγμάτισε το χωριό.

Την ίδια ώρα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων ανδρών των ειδικών δυνάμεων, παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα.

Περιπολούν στα στενά σοκάκια και επιτηρούν διακριτικά την περιοχή γύρω από την εκκλησία, όπου τελέστηκε η κηδεία.

Η έντονη παρουσία τους αντικατοπτρίζει τους φόβους για νέα αντίποινα και πιθανή κλιμάκωση της βεντέτας, κρατώντας σε εγρήγορση τους κατοίκους που προσπαθούν να συνέλθουν από το σοκ.

Καταζητούνται τα 3 αδέλφια – «Στο χωριό είναι, δεν κρύβονται»

H αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των 3 αδελφών που καταζητούνται για το μακελειό στα Βορίζια μετά την αναβίωση της βεντέτας στο χωριό.

Πρόκειται για τα τρία αδέλφια με τα αρχικά: Μ.Φ., 29 ετών, Γ.Φ. 27 ετών. Σε αυτόν ανήκει μάλιστα και το σπίτι στο οποίο τοποθετήθηκε και η βόμβα, καθώς και τον μικρότερο μόλις 19 ετών Κ.Φ.

Σύμφωνα με το Star, οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ κάτοικοι εγκαταλείπουν προσωρινά τα σπίτια τους. Την ίδια ώρα, αναπάντητο παραμένει το ερώτημα για το ποιος σκότωσε τον Φανούρη Καργάκη αλλά και την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Οι Αρχές «χτενίζουν» την περιοχή όχι μόνο για τον εντοπισμό των τριών φερόμενων δραστών, αλλά και για τυχόν όπλα και πυρομαχικά που εκτιμάται ότι μεταφέρθηκαν σε κρυψώνες, υπό τον φόβο να εντοπιστούν μέσα σε σπίτια του χωριού.

Ακόμα δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί το άτομο που σκότωσε τον 39χρονο αλλά ούτε εκείνο που άνοιξε πυρ δύο φορές προς την πλευρά της 56χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της από τα πυρά. Θεωρείται μάλιστα ότι πρόκειται για πρόσωπο εκτός της δικογραφίας των 6 ταυτοποιημένων δραστών. Η ατμόσφαιρα στα Βορίζια παραμένει βαριά.