Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται σήμερα στα Χανιά η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία έχασε τη ζωή της άδικα το πρωί του Σαββάτου κατά τη διάρκεια της φονικής συμπλοκής στα Βορίζια Ηρακλείου.

Οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί της έχουν βυθιστεί σε βαρύ πένθος, καθώς η γυναίκα κηδεύεται στον Αλικιανό Χανίων, στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στις 14:00 το μεσημέρι, με τη σορό να βρίσκεται στον ναό από τις 12:00.

Η ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται και στις δύο εισόδους του χωριού, ενώ πάνοπλοι αστυνομικοί υπάρχουν γύρω από την εκκλησία.

Όσοι θέλουν να πάνε στην εκκλησία ελέγχονται από τις Αρχές. Μάλιστα, σύμφωνα με το flashnews.gr, στην είσοδο υπάρχει μηχάνημα ανιχνευτή μετάλλων για όποιον θέλει να μπει στον ναό.

Τοπικοί παράγοντες και εγκληματολόγοι τονίζουν πως υπάρχει διάχυτη ανησυχία ότι η τραγωδία αυτή μπορεί να αποτελέσει αφορμή για νέο κύκλο αίματος.

Οι αστυνομικές αρχές «χτενίζουν» την περιοχή για τον εντοπισμό των τριών αδελφών που κατηγορούνται για το μακελειό στα Βορίζια με δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, ερευνώντας» καταφύγια, κτηνοτροφικές μονάδες και σπίτια συγγενών σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Άφαντα παραμένουν ωστόσο και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι άντρες έχουν βρει καταφύγιο είτε σε συγγενικά πρόσωπα είτε στην ύπαιθρο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι κάποια στιγμή θα παραδοθούν, καθώς δεν θα μπορούν να παραμείνουν κρυμμένοι για πολύ. Έρευνες συνεχίστηκαν και χθες σε σπίτια συγγενών στο Ρέθυμνο.

Από μέρα σε μέρα αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τα τρία αδέλφια που καταζητούνται. Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αστυνομικοί από την Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης μαζί με αστυνομικούς από το Ελληνικό FBI έχουν προσεγγίσει τους ηλικιωμένους της οικογένειας των καταζητούμενων, με σκοπό να τους πείσουν να παραδοθούν ειρηνικά, τουλάχιστον έως την Πέμπτη.

Εντωμεταξύ, η σύζυγος του 39χρονου θύματος βρίσκεται σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, καθώς καλείται να μεγαλώσει μόνη της τα πέντε τους παιδιά. Οι γονείς του δηλώνουν πως ο γιος τους δεν είχε καμία σχέση με τον εκρηκτικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε στο σπίτι της άλλης οικογένειας και απλώς περνούσε τυχαία από το σημείο.