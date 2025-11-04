Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για το μακελειό στα Βορίζια που αναζωπύρωσε βεντέτα στη περιοχή, καθώς παραδόθηκαν τελικά τα τρία αδέρφια που αναζητούνταν από την αστυνομία, με την παράδοση ωστόσο να γίνεται με δυσκολία.

Οι δικηγόροι τους είχαν επικοινωνήσει με την ασφάλεια και διεξάγονταν διαπραγματεύσεις για να παραδοθούν ακόμη και πριν την κηδεία της 56χρονης.

Σύμφωνα με το Mega, τα τρία αδέρφια έδωσαν ραντεβού σε ένα συγγενικό σπίτι για να αποχαιρετήσουν τη μητέρα τους και στη συνέχεια παραδόθηκαν.

Αναμένεται λοιπόν, την Τετάρτη να οδηγηθούν στον ανακριτή, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως ο ένας εκ των κατηγορουμένων, ο μικρότερος αδελφός, τις τελευταίες μέρες έμενε σε ξενοδοχείο σ΄ ένα χωριό έξω από το Ηράκλειο. Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για το σημείο που μένει αλλά όταν έφτασαν εκεί, δεν τον βρήκαν.

Μάλιστα, ο άνθρωπος που είχε το ξενοδοχείο ήταν φίλος του κατηγορούμενου. Έτσι, οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου αλλά και στη σύλληψη του γιου του με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.

Άφαντα τα όπλα της επίθεσης

Ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος είπε στο Mega ότι οι αρχές προσπαθούν να αντλήσουν στοιχεία για τον ρόλο των συλληφθέντων στο μακελειό.

Θέλουν να ταυτοποιήσουν όλα τα άτομα που συμμετείχαν στο μακελειό και να διαπιστώσουν ποιος έβαλε τη βόμβα, ποιος πυροβόλησε και προς ποια κατεύθυνση, ποιος συμμετείχε στην συμπλοκή αλλά και ποιος σκότωσε από το ύψωμα την 56χρονη.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής κανείς από τους συλληφθέντες δεν έχει προσδιορίσει τον ρόλο του στο μακελειό ενώ δεν έχουν αναφέρει τίποτα ούτε για το βαρύ οπλισμό τους, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Παράλληλα, ο αστυνομικός συντάκτης ανέφερε πως η αστυνομία έψαχνε τα όπλα ακόμα και σε νεκροταφεία κοντά σε μνήματα, αλλά και στα εικονοστάσια.