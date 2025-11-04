Τα τρία αδέρφια που αναζητούνται από την αστυνομία για το μακελειό στα Βορίζια παραδόθηκαν στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παράδοση τους έγινε κοντά σε πρατήριο υγρών καυσίμων κοντά στις Μοίρες. Οι τρεις άνδρες έφτασαν εκεί με ΙΧ αυτοκίνητο, και οδηγήθηκαν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου. Νωρίτερα η δικηγόρος τους είχε επικοινωνήσει με τις Αρχές και ανέφερε ότι σκοπεύουν να παραδοθούν, με τις διαπραγματεύσεις να διαρκούν περίπου 4 ώρες.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι εμπλεκόμενοι εμφανίστηκαν προκειμένου να παραδοθούν, μετά από επικοινωνία του δικηγόρου τους με την ασφάλεια. Στη περιοχή βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ έχουν σπεύσει και διαπραγματευτές της ΕΛ.ΑΣ.

Πρόκειται για τους τρεις καταζητούμενους -τον 27χρονο, τον 29χρονο και τον 19χρονο αδελφό του- που φέρονται να συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο. Ο τέταρτος αδελφός, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, παραμένει φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ, ενώ φρουρούμενος νοσηλεύεται και ο ξάδελφος της οικογένειας με διαμπερές τραύμα στο πόδι.

Το χωριό των 500 κατοίκων παραμένει φρουρούμενο από περίπου 400 πάνοπλους αστυνομικούς, με τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο αιματηρό επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου.

Έξι συνολικά άτομα φέρεται να εμπλέκονται στη φονική συμπλοκή, η οποία προήλθε από μια μακροχρόνια οικογενειακή διαμάχη. Ανάμεσά τους τέσσερα αδέλφια, ένας ξάδελφος και ο 39χρονος πατέρας πέντε παιδιών που έχασε τη ζωή του μέσα στο αυτοκίνητό του. Θύμα και η 56χρονη νοσηλεύτρια, που είχε επιστρέψει στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της και σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα.

Σημειώνεται, ότι ήταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για να παραδοθούν πριν από τις κηδείες των νεκρών, ακόμα και σήμερα το πρωί πριν την κηδεία της 56χρονης, ωστόσο αποφασίστηκε να εμφανιστούν στις αρχές εφόσον είχαν ολοκληρωθεί οι τελετές.