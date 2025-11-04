Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του αδερφού της 56χρονης Ευαγγελίας, που έπεσε νεκρή στη φονική βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου.

Ο αδελφός της, μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ANT1, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βρήκε την αδελφή του αιμόφυρτη, λίγο μετά τους πυροβολισμούς.

«Η δική μας οικογένεια είναι δεμένη, αγωνίζεται πολύ. Έχουμε πολλά προβλήματα για την επιβίωσή μας. Η Ευαγγελία δυστυχώς έπεσε νεκρή από πυροβολισμό πάνω στην αναμπουμπούλα. Εγώ τη βρήκα πεσμένη, γιατί ήμουν εδώ κι έτρεξα. Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν να την πάρω από εκεί. Μαζί με τον γιο της, τον μικρό, την τραβήξαμε και την πήγαμε στο Κέντρο Υγείας. Δυστυχώς, ήταν ήδη νεκρή», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πρώτες πληροφορίες που του έδωσαν στο νοσοκομείο έκαναν λόγο για ανακοπή, όμως όπως διαπιστώθηκε, ο θάνατος της 56χρονης προήλθε από πυροβολισμό.

«Ήταν εδώ για το μνημόσυνο του πατέρα μας, όπως όλη η οικογένεια. Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Έχουν μεγάλες ευθύνες εκείνοι που έχουν χρέος να προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή. Ο τόπος θρηνεί δύο θύματα και μας παρουσιάζουν λες και είμαστε αγριάνθρωποι που λύνουμε έτσι τις διαφορές μας. Είχαν προηγηθεί εντάσεις και κάποιοι έπρεπε να τις διαχειριστούν. Δεν το έκαναν. Μας άφησαν να σκοτωθούμε και μετά ήρθαν», κατέληξε.