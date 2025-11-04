Συγκλονιστικά είναι όσα ανέφερε η μητέρα της 56χρονης λίγη ώρα μετά την κηδεία της κόρης της στα Βορίζια, καθώς δεν θέλει να δοθεί άλλη διάσταση στο θέμα, ώστε να μην υπάρξουν κι άλλα θύματα από την αναβίωση της βεντέτας.

«Θέλω να σταματήσει το κακό εδώ, να μην έχουμε κι άλλα. Δεν μισώ κανέναν, δεν έχω τίποτα με κανέναν», είπε η γυναίκα.

«Μόνο παρακαλώ το κακό να σταματήσει εδώ. Ξέρω πως έφαγαν την κόρη μου άδικα», πρόσθεσε, μιλώντας στην κάμερα του Live News.

Επίσης, περιγράφοντας το μακελειό που σημειώθηκε στο χωριό το Σάββατο είπε ότι «ήμουν σπίτι μου και βγήκα έξω. Κατέβαζαν τους τραυματίες και τους έβαζαν στα αγροτικά και φεύγανε για να πάνε γιατρό».

«Δεν προκαλώ τίποτε αλλά θέλω να σταματήσει το κακό εδώ να μην έχουμε και άλλα. Δεν μισώ κανέναν, δεν έχω τίποτα με κανέναν. Το κακό να σταματήσει εδώ. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω. Φάγανε την κόρη μου άδικα», τόνισε στην εκπομπή του Mega.

«Απειλούν ότι θα ρίξουν βόμβα στο σπίτι μας»

Η αδερφή της 56χρονης μιλώντας στο Mega ανέφερε ότι η οικογένειά της δέχεται απειλές, ενώ κατηγόρησε την αστυνομία για τη στάση της.

«Έχω παράπονο από την ΕΛΑΣ. Τους πήραμε τηλέφωνο και δεν ήρθαν σε 15 λεπτά που είναι η διαδρομή, ήρθαν μετά από 1:30 ώρα δύο άτομα και είπαν θα έρθει κλιμάκιο από τα Χανιά. Ήρθε. Εκείνη την ημέρα έπρεπε να κάνουν το χωριό αστακό όχι μετά που μας σκότωσαν», είπε στο Live News.

«Η αδερφή μου δεν γυρίζει πίσω, εμένα το χέρι μου θα φτιάξει. Θα κλειστούν άτομα στη φυλακή χωρίς να φταίνε. Δεν προκαλέσαμε, δεν προκαλούμε. Αυτοί απειλούν ότι θα ρίξουν βόμβα στο σπίτι μας», δήλωσε η αδερφή της 56χρονης.