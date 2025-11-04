Νέα τροπή ενδέχεται να πάρουν οι έρευνες για το μακελειό στα Βορίζια που φούντωσε την παλιά βεντέτα ανάμεσα σε δύο οικογένειες, καθώς φέρεται να υπήρχε ελεύθερος σκοπευτής την ώρα των πυροβολισμών.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» φέρεται να υπήρχε ένα άτομο κάπου ψηλά στο χωριό και να πυροβολούσε προς το αυτοκίνητο που ήταν και ο στόχος των πυροβολισμών.

Από τις έρευνες εντοπίστηκαν διάσπαρτες σφαίρες σε κάγκελα που φαίνεται να έπεσαν από μέρος κάπου ψηλά, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο την ύπαρξη ελεύθερου σκοπευτή. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής του ΑΝΤ1 το συγκεκριμένο άτομο ενδεχομένως ευθύνεται και για τον θάνατο της 56χρονης γυναίκας.

Μία μέρα νωρίτερα, ο θείος των τριών αδερφών που αναζητούνται από την αστυνομία, μιλώντας στον Alpha, υποστήριξε κάτι παρόμοιο, καθώς ανέφερε ότι πυροβολούσαν άτομα από ψηλά, χωρίς να ξέρει ποιοι είναι.

«Δεν είχαν συμμετοχή στο… δεν πυροβολούσαν όλοι», είπε για τον ρόλο των ανιψιών του, προσθέτοντας: «Και εγώ παρών ήμουν. Αυτό το αυτοκίνητο ξέραμε ποιος πυροβολούσε. Από πάνω που ήταν οι άλλοι, δεν ξέραμε ποιοι ήταν».

Θρήνος στην κηδεία της 56χρονης

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Χανιά η κηδεία της 56χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της το πρωί του Σαββάτου κατά τη διάρκεια της φονικής συμπλοκής στα Βορίζια Ηρακλείου.

Η ΕΛ.ΑΣ. βρισκόταν και στις δύο εισόδους του χωριού, ενώ πάνοπλοι αστυνομικοί υπάρχουν γύρω από την εκκλησία.

Όσοι ήθελαν να φτάσουν στην εκκλησία ελέγχονταν από τις Αρχές. Μάλιστα, στην είσοδο υπήρχε μηχάνημα ανιχνευτή μετάλλων για όποιον ήθελε να μπει στον ναό.