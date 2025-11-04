Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες της χήρας και της μητέρας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός στη φονική βεντέτα στα Βορίζια της Κρήτης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ANT1, περιέγραψα τις δραματικές στιγμές και ξέσπασαν.

Η χήρα του Φανούρη Καργάκη, φανερά συγκλονισμένη, περιέγραψε:

«Ένα πράγμα θα σου πω… έχω πέντε κοπέλια και μου τα άφησαν στον δρόμο. Ο άντρας μου κάθε μέρα, όταν δεν είχαν σχολείο, τα έπαιρνε και πηγαίνανε μαζί στα ζώα. Εκείνη την ημέρα, επειδή δεν ήταν καλά ο μεγάλος, δεν τα πήρε. Θα μου τα είχαν κι αυτά σκοτωμένα. Έφυγε να πάει στα ζώα, άκουσε τις μπαλοθιές, έτρεχε, έτρεχε και πήγε πέρα γιατί θα σκοτώνανε κι εμένα -φώναζα “Φανουριό! Φανουριό!” και με άκουσαν και δεν μου ρίξανε. Μετά πήγα και τον βρήκα νεκρό μέσα στο αμάξι… νεκρό. Έπαιρνα το ασθενοφόρο, παίρναμε οι γείτονες, και δεν ερχόταν κανείς να μου τον σώσει. Κανείς.»

Η μητέρα του 39χρονου, λίγες ώρες μετά την κηδεία του, ξέσπασε από οργή:

«Τι να πω; Ότι μου έφαγαν το κοπέλι μου; Πως μου το εκτέλεσαν; Του είχανε στημένη ενέδρα. Εμείς δεν φταίμε πουθενά για ό,τι τους συμβαίνει. Πέρσι πολεμήσαν να σκοτώσουν τον εγγονό μου, στον ίδιο τόπο σκοτώσαν τον γιο μου με ενέδρα. Πυροβολούσαν τα σπίτια, η κόρη μου κάλεσε την αστυνομία. Μαχαιρώσαν τον εγγονό και τον πυροβολούσαν με καλάσνικοφ, κι η μάνα του βγήκε και τον έσωσε και τη γλίτωσε. Μετά μπήκαν άνθρωποι να τους βάλουν να συμφιλιωθούν, αλλά αυτοί δεν το στήριξαν.»

Η ίδια τόνισε πως ο γιος της δεν είχε καμία σχέση με την έκρηξη:

«Ο γιος μου δεν είχε καμία σχέση με τη βόμβα. Ήταν στις Μοίρες. Η γυναίκα του τον πήρε τηλέφωνο και του είπε πως άκουσε το “μπουμ”. Αυτοί το κάνανε για να πάρουν λεφτά. Μπορεί να είχαν το σπίτι ασφαλισμένο και να έβαλαν οι ίδιοι τη βόμβα, εγώ αυτό το πιστεύω. Φοβούνται να μιλήσουν όμως όλοι.»