Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται η τελική απόφαση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σχετικά με το αν ο Ολυμπιακός θα καταθέσει αίτημα αναβολής αγώνα στη Stoiximan Super League, λόγω του απαιτητικού ευρωπαϊκού του προγράμματος.

Το αγωνιστικό καλεντάρι των «Ερυθρολεύκων» γίνεται ιδιαίτερα πυκνό το προσεχές διάστημα, καθώς συνδυάζονται οι εγχώριες υποχρεώσεις με κρίσιμα παιχνίδια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο αξιοποίησης του δικαιώματος αναβολής που προβλέπεται από το πρωτάθλημα.

Ο Βάσκος προπονητής αναμένεται να καταλήξει στην απόφασή του την Παρασκευή (9/1), έχοντας μπροστά του ένα πρόγραμμα με δύο αναμετρήσεις πρωταθλήματος και έναν αγώνα Κυπέλλου, πριν από τη σύγκρουση με τη Λεβερκούζεν στο Champions League.

Το πιθανότερο σενάριο θέλει τον Μεντιλίμπαρ να ζητά αναβολή του αγώνα με τον Αστέρα Aktor στις 17/1, καθώς το φορτίο των αγώνων κρίνεται ιδιαίτερα βαρύ. Παρότι δεν συνηθίζει να καταφεύγει σε τέτοιες λύσεις, δεν αποκλείεται να το πράξει για λόγους καλύτερης προετοιμασίας ενόψει της ευρωπαϊκής πρόκλησης.

Εναλλακτικά, στο τραπέζι βρίσκεται και η αναμέτρηση με την ΑΕΚ, προγραμματισμένη για την 1η Φεβρουαρίου, λίγες ημέρες μετά το ματς με τον Άγιαξ. Με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα μόνο μίας αναβολής, η επιλογή θα γίνει ανάμεσα στα δύο συγκεκριμένα παιχνίδια.